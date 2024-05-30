Может ли собака не любить хозяина: ответ кинологов

Кинологи ответили, может ли собака не любить хозяина

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Принято считать, что собаки испытывают исключительно положительные эмоции по отношению к своим хозяевам.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Существует множество историй о собачьей любви и преданности, вдохновляющих многих завести питомца.

Может ли собака быть равнодушной к хозяину или они всегда любят человека безоговорочно? Многие удивятся, узнав, что бывают случаи, когда собака абсолютно нейтрально относится к своей семье. Это не зависит от отношения человека к животному: иногда безответственные владельцы получают незаслуженную любовь собаки.

Иногда бывает наоборот: человек делает всё для своего питомца, но тот остаётся безразличным. В таких случаях собака не встречает хозяев после работы, не радуется и редко обращает внимание на присутствующих.

Уход за таким питомцем, например, купание и вычесывание, может быть настоящим испытанием. Эксперты считают, что такие особенности характера чаще всего встречаются у гордых пород, таких как акита ину, сиба ину и чау-чау. Для таких собак важно найти "своего" человека, которого они смогут полюбить.

Кроме того, не всегда удаётся наладить отношения с беспородными животными. Иногда у них просто нет опыта общения с человеком, поэтому они продолжают жить сами по себе.