Принято считать, что собаки испытывают исключительно положительные эмоции по отношению к своим хозяевам.
Существует множество историй о собачьей любви и преданности, вдохновляющих многих завести питомца.
Может ли собака быть равнодушной к хозяину или они всегда любят человека безоговорочно? Многие удивятся, узнав, что бывают случаи, когда собака абсолютно нейтрально относится к своей семье. Это не зависит от отношения человека к животному: иногда безответственные владельцы получают незаслуженную любовь собаки.
Иногда бывает наоборот: человек делает всё для своего питомца, но тот остаётся безразличным. В таких случаях собака не встречает хозяев после работы, не радуется и редко обращает внимание на присутствующих.
Уход за таким питомцем, например, купание и вычесывание, может быть настоящим испытанием. Эксперты считают, что такие особенности характера чаще всего встречаются у гордых пород, таких как акита ину, сиба ину и чау-чау. Для таких собак важно найти "своего" человека, которого они смогут полюбить.
Кроме того, не всегда удаётся наладить отношения с беспородными животными. Иногда у них просто нет опыта общения с человеком, поэтому они продолжают жить сами по себе.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.