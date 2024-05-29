Эти ошибки совершает каждый хозяин во время прогулки с собакой: пожалейте питомца

Кинологи назвали основные ошибки во время прогулки с собакой

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

На первый взгляд прогулка с собакой может показаться очень простым занятием, где трудно допустить ошибку.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако это не так. Многие владельцы совершают ошибки практически каждый день.

Какие ошибки распространены

Во время прогулки хозяин часто дергает животное и не позволяет ему исследовать окружающее пространство

Собака, большую часть времени находящаяся в квартире, видит в прогулке выход в неизведанный мир, полный интересных запахов и видов.

Пес хочет быть расслабленным и свободным. Часто он нюхает метки других собак, но нетерпеливый хозяин мешает ему "считать" информацию.

Эксперты советуют дать собаке расслабиться. По запахам пес узнает, кто гулял до него, что добавляет разнообразие в его жизнь.

Невнимательность

Многие породы собак склонны подбирать с земли всё, что попадется. Это могут быть продукты, которые вызывают негативные последствия.

Поэтому важно научить животное есть только дома.

Однако "пощипать травку" можно разрешить.

Отвлечение на разговоры

Собакам не нравится, когда хозяин останавливается и разговаривает с незнакомцами. Даже у самых спокойных и дружелюбных собак может сработать защитная реакция.

Если вы не хотите портить отношения с людьми и собакой, избегайте длительных бесед во время прогулки.

Кроме того, не разрешайте посторонним людям гладить вашу собаку: это может обидеть животное.