Как собаки умеют подпевать: объяснение экспертов

Эксперты рассказали, как собаки умеют подпевать

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хозяева собак могли замечать, что их питомцы начинают выть сразу же после включения музыки в доме. Однако нет необходимости беспокоиться по этому поводу.

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Подпевание собак музыке — это нормальное и понятное явление. Специалисты утверждают, что есть несколько причин такого поведения.

Прежде всего, стоит помнить, что животные могут слышать частоты, недоступные человеческому уху. Кроме того, они чувствительны к изменениям в тоне и громкости.

Если питомец выть или подпевает во время проигрывания музыки, это, скорее всего, означает, что мелодия ему нравится и он чувствует себя комфортно и спокойно.

Однако, если животное начинает обеспокоенно выть, пытается найти другое место в комнате, это может свидетельствовать о том, что звук слишком громкий и вызывает стресс. Поэтому стоит избегать громкого проигрывания музыки, если в доме есть собака.