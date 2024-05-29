Лысеющие лапы: из-за чего это происходит — как спасти своего пушистика

Заботливый владелец регулярно проверяет своего питомца, чтобы своевременно выявить возможные проблемы. Иногда можно заметить обнаженные участки на его лапах. Некоторые хозяева начинают беспокоиться и записываются к ветеринару. Однако в большинстве случаев нет причин для беспокойства. Если кошка активно двигается, играет и прыгает, то шерсть на ее задних лапках может просто стереться.
Чаще всего это происходит у кошек черного окраса и может быть вызвано контактом с напольным покрытием. Если кожа вокруг обнаженных участков не раздражена, а поведение питомца не изменилось, то нет оснований для беспокойства.
Важно также обратить внимание на состояние шерсти. Если она густая и блестящая, то все в порядке. Если же шерсть выглядит непрезентабельно, возможно, стоит изменить рацион кормления или обратиться к витаминным добавкам.
В большинстве случаев проблему можно быстро решить.
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