Лысеющие лапы: из-за чего это происходит — как спасти своего пушистика

Ветеринары рассказали, почему у кота могут лысеть лапы

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Заботливый владелец регулярно проверяет своего питомца, чтобы своевременно выявить возможные проблемы. Иногда можно заметить обнаженные участки на его лапах. Некоторые хозяева начинают беспокоиться и записываются к ветеринару. Однако в большинстве случаев нет причин для беспокойства. Если кошка активно двигается, играет и прыгает, то шерсть на ее задних лапках может просто стереться.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чаще всего это происходит у кошек черного окраса и может быть вызвано контактом с напольным покрытием. Если кожа вокруг обнаженных участков не раздражена, а поведение питомца не изменилось, то нет оснований для беспокойства.

Важно также обратить внимание на состояние шерсти. Если она густая и блестящая, то все в порядке. Если же шерсть выглядит непрезентабельно, возможно, стоит изменить рацион кормления или обратиться к витаминным добавкам.

В большинстве случаев проблему можно быстро решить.