Лысеющие лапы: из-за чего это происходит — как спасти своего пушистика

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Ветеринары рассказали, почему у кота могут лысеть лапы

1:02
Зоосфера » Кошки

Заботливый владелец регулярно проверяет своего питомца, чтобы своевременно выявить возможные проблемы. Иногда можно заметить обнаженные участки на его лапах. Некоторые хозяева начинают беспокоиться и записываются к ветеринару. Однако в большинстве случаев нет причин для беспокойства. Если кошка активно двигается, играет и прыгает, то шерсть на ее задних лапках может просто стереться.

Ветеринары рассказали, почему у кота могут лысеть лапы
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чаще всего это происходит у кошек черного окраса и может быть вызвано контактом с напольным покрытием. Если кожа вокруг обнаженных участков не раздражена, а поведение питомца не изменилось, то нет оснований для беспокойства.

Важно также обратить внимание на состояние шерсти. Если она густая и блестящая, то все в порядке. Если же шерсть выглядит непрезентабельно, возможно, стоит изменить рацион кормления или обратиться к витаминным добавкам.

В большинстве случаев проблему можно быстро решить.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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