За эти вещи кошки вас ненавидят: эксперты назвали 3 основные причины

Стало известно, за что кошки не любят своего хозяина

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек чувствуют некоторое разочарование, осознавая, что их питомцы не всегда откликаются на них так же преданно, как хотелось бы.

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Однако причина этого часто не лежит в злобности самой кошки, а скорее в других обстоятельствах.

Почему кошка не проявляет теплые чувства к своему хозяину

Наказание

Нельзя ожидать проявления любви от кошки, если сначала грубо наказывать её. Часто животные не реагируют на физическое воздействие так, как хотелось бы их владельцам. Вместо этого, кошка воспринимает это как проявление агрессии без явной причины. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют избегать использование физического наказания. То, что кажется владельцу невинным "воспитательным мероприятием", может привести к тому, что кошка в одно мгновение перестанет проявлять к вам любовь.

Эгоизм

Следует помнить, что кошки очень ценят свое пространство и не любят, когда к ним постоянно лезут без приглашения. Если кошка хочет общения, она сама подойдет к вам. Если видите, что кошка спит, отдыхает или занята своими делами, не стоит её беспокоить: большинство кошек относится к одиночеству спокойно. Лучше всего попытаться вовлечь питомца в игру и наблюдать за его реакцией.

Посторонние

Кошки не всегда рады тому, что в их доме часто бывают шумные и незнакомые гости, проводящие время с их владельцем. Поэтому не стоит устраивать частые вечеринки и гулянья, иначе ваша кошка может перестать проявлять к вам интерес.