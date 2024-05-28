Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Местоположение пользователей Apple и Starlink можно отслеживать через Wi-Fi
Спагетти болоньезе без мяса: простой рецепт
Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования
Как вырастить толстянку с толстым стволом?
Учредитель "Царьграда" Малофеев заявил о необходимости пересмотра Конституции РФ
Владимир Путин: "о продлении полномочий президента Украины ничего не сказано"
Инженер-таксатор Полей рассказал об опасностях в весеннем лесу
Валя Карнавал ответила хейтерам, раскритиковавшим её фигуру
Gallagher Re: застрахованные убытки от штормов в Хьюстоне превысят $1 млрд
Породы кошек, которые живут дольше всех: секреты долголетия

Самые долгоживущие породы кошек

1:34
Зоосфера » Кошки

Мы рассмотрим самые долгоживущие породы кошек и расскажем вам о некоторых секретах, которые помогают кошкам жить долго и счастливо.

Самые долгоживущие породы кошек
Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сиамская кошка — одна из самых известных и популярных пород кошек. Средняя продолжительность жизни сиамских кошек составляет около 15-20 лет. Они обладают стройным телосложением, грациозными чертами мордочки и яркими глазами.

Русская голубая кошка также отличается долгой жизнью. Эта порода имеет пышную серебристо-голубую шерсть и милые зеленые или желтые глаза. Средняя продолжительность жизни русских голубых кошек составляет около 15-20 лет.

Британская короткошерстная кошка — это ещё одна порода, которая может похвастаться долгой жизнью. Средняя продолжительность жизни британских короткошерстных кошек составляет около 12-20 лет.

Секреты долголетия кошек

— Правильное питание. Качественный и сбалансированный рацион является основой здоровья и долголетия кошки.
— Регулярные визиты к ветеринару. Регулярные осмотры у ветеринара помогут выявить возможные проблемы здоровья на ранних стадиях и предпринять необходимые меры для их лечения.
— Физическая активность. Кошки нуждаются в физической активности для поддержания здорового веса и хорошей формы. Игры, игрушки и возможность провести время на свежем воздухе помогут им быть в форме.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
Врач Сухорукова рассказала, чем опасны протеиновые батончики
В Верховной раде Украины заявили, что президентом остаётся Зеленский
Черешня в России подорожала в 3-5 раз
Сергей Зверев заключил в объятия Ларису Долину
Как использовать яичную скорлупу на участке?
Названы самые долгоживущие породы собак
В Удмуртии страховщик заплатит в 10 раз больше за отказ в компенсации
Тренер сборной Финляндии Ялонен считает, что россиян рано допускать на турниры
Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора
Екатерина Климова больше полюбила жизнь после взросления детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников