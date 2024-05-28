Породы кошек, которые живут дольше всех: секреты долголетия

Самые долгоживущие породы кошек

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мы рассмотрим самые долгоживущие породы кошек и расскажем вам о некоторых секретах, которые помогают кошкам жить долго и счастливо.

Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сиамская кошка — одна из самых известных и популярных пород кошек. Средняя продолжительность жизни сиамских кошек составляет около 15-20 лет. Они обладают стройным телосложением, грациозными чертами мордочки и яркими глазами.

Русская голубая кошка также отличается долгой жизнью. Эта порода имеет пышную серебристо-голубую шерсть и милые зеленые или желтые глаза. Средняя продолжительность жизни русских голубых кошек составляет около 15-20 лет.

Британская короткошерстная кошка — это ещё одна порода, которая может похвастаться долгой жизнью. Средняя продолжительность жизни британских короткошерстных кошек составляет около 12-20 лет.

Секреты долголетия кошек

— Правильное питание. Качественный и сбалансированный рацион является основой здоровья и долголетия кошки.

— Регулярные визиты к ветеринару. Регулярные осмотры у ветеринара помогут выявить возможные проблемы здоровья на ранних стадиях и предпринять необходимые меры для их лечения.

— Физическая активность. Кошки нуждаются в физической активности для поддержания здорового веса и хорошей формы. Игры, игрушки и возможность провести время на свежем воздухе помогут им быть в форме.