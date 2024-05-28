Можно ли кошкам есть траву? Разоблачение мифов

Почему кошкам полезно есть траву

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы когда-либо наблюдали за кошкой, жующей траву, вы могли задаться вопросом, почему они это делают. Вопреки распространённым мифам, поедание травы не является вредным для этих животных. Напротив, у этого поведения есть ряд полезных аспектов, связанных с биологией и инстинктами кошек.

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Кошки, будучи хищниками, часто проглатывают шерсть и остатки своей добычи во время еды. Эти несъедобные элементы могут скапливаться в желудке, вызывая дискомфорт. Трава помогает стимулировать рвотный рефлекс, благодаря которому кошки могут избавиться от непереваренных остатков и шерсти, предотвращая образование комков шерсти (трихобезоаров).

Хотя кошки являются хищниками и основную часть их рациона составляют мясные продукты, трава может обеспечить их необходимыми микроэлементами и клетчаткой. Некоторым кошкам может не хватать определённых питательных веществ в их обычной пище, и трава помогает восполнить этот дефицит. Она содержит фолиевую кислоту, которая важна для формирования гемоглобина и обеспечения нормального функционирования клеток.

Трава способствует нормализации пищеварения у кошек. Клетчатка, содержащаяся в траве, помогает улучшить перистальтику кишечника, что способствует более эффективному перевариванию пищи и предотвращению запоров. Кошки, которые едят траву, часто реже страдают от проблем с пищеварением.