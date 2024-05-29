Почему питомца нельзя оставлять в машине: причины не ограничиваются жарой

Многие владельцы собак не могут представить себе поездку без своего питомца, но важно осознавать, что такая поездка может представлять серьезную опасность для жизни животного. Проблема заключается в том, что у собаки иной механизм теплообмена: всего лишь 5 минут в жаркой машине могут угрожать ее жизни.
Если вы планируете взять собаку с собой, необходимо относиться к этому с максимальной ответственностью. При температуре выше 20-21 градуса оставлять животное в автомобиле одного нельзя. Однако, если рядом остается другой человек, можно оставить питомца в машине даже в прохладную погоду.
Летом или зимой животное лучше оставить дома, чтобы избежать риска теплового удара или переохлаждения. Если случится неотложная остановка в жару, необходимо вывести собаку на свежий воздух и дать ей возможность побыть в тени до возвращения в автомобиль, так как тепловой удар может вызвать серьезные проблемы с сердцем.
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