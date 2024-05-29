Почему питомца нельзя оставлять в машине: причины не ограничиваются жарой

Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять питомца в машине

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак не могут представить себе поездку без своего питомца, но важно осознавать, что такая поездка может представлять серьезную опасность для жизни животного. Проблема заключается в том, что у собаки иной механизм теплообмена: всего лишь 5 минут в жаркой машине могут угрожать ее жизни.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы планируете взять собаку с собой, необходимо относиться к этому с максимальной ответственностью. При температуре выше 20-21 градуса оставлять животное в автомобиле одного нельзя. Однако, если рядом остается другой человек, можно оставить питомца в машине даже в прохладную погоду.

Летом или зимой животное лучше оставить дома, чтобы избежать риска теплового удара или переохлаждения. Если случится неотложная остановка в жару, необходимо вывести собаку на свежий воздух и дать ей возможность побыть в тени до возвращения в автомобиль, так как тепловой удар может вызвать серьезные проблемы с сердцем.