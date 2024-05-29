Эти запахи ненавидят все собаки: вы будете в шоке, когда узнаете

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Кинологи назвали запахи, которые не любят собаки

1:18
Зоосфера » Собаки

Иногда люди, у которых есть собаки, прибегают к использованию неприятных ароматов в обучающих целях для своих питомцев.

Кинологи назвали запахи, которые не любят собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот прием помогает защитить определенные территории от проникновения собаки и может помочь отучить ее от порчи мебели и других предметов в доме.

Собакам могут не понравиться различные запахи, включая цитрусовые, которые вызывают негативные ассоциации у них. Такие ароматы можно комбинировать для достижения желаемого эффекта.

Также собаки не любят резких запахов. Они могут реагировать на них неприязнью и пытаться избегать их источника, будь то человек, использующий особый парфюм, или работник сервиса по уборке, от которого идет аромат бытовой химии.

Некоторые собаки могут также не переносить запахи полыни, чеснока или лаванды. Эти растения иногда высаживают вокруг участка, чтобы отпугнуть любопытных собак.

Однако аромат металла следует избегать в обучении собак, так как он может вызывать непредсказуемую реакцию. Этот запах может вызывать у собак агрессию, страх и неконтролируемое поведение, поэтому важно, чтобы вольеры для собак не имели металлического запаха.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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