Какое домашнее животное стоит заводить семьям с детьми: беспроигрышный вариант

Эксперты назвали животных, которых нужно заводить с детьми

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во многих семьях есть домашние питомцы, и это неудивительно. Современный мир предлагает огромное разнообразие пород собак и кошек.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Даже самые убежденные противники домашних животных не могут устоять перед их обаянием. Однако наступает момент, когда семья должна решить, какое животное завести.

Эксперты дают советы, как сделать правильный выбор среди множества вариантов и найти питомца, который идеально подойдет. Особенное внимание следует уделить выбору, если в семье есть дети.

Характер ребенка

Прежде всего, учитывайте характер вашего ребенка при выборе животного. Не забывайте и о своих предпочтениях, ведь основная забота о питомце ляжет на ваши плечи.

Если ваш ребенок холерик, ему подойдет собака, например, такса, шпиц, пудель или спаниель. Мелкие породы собак удобны тем, что ребенок сможет гулять с ними сам. Для флегматиков подойдут грызуны, птицы и кошки. Среди собак можно выбрать колли, мопса, ретривера или чихуахуа.

Меланхоличному ребенку лучше завести рыбок или экзотическое животное. Также ему подойдут кошки и собаки, которые помогут стать более уверенным и раскрепощенным.

Сангвиники будут рады любому питомцу, будь то птица, собака, кошка или грызун, и найдут общий язык с любым животным.

Возраст ребенка

Учитывайте возраст ребенка при выборе питомца. Лучше всего заводить животное, когда ребенку исполнилось 5 лет. До этого возраста ребенок может не понимать, как правильно обращаться с животным, и может случайно его травмировать.

Подростки часто заняты учебой, секциями и кружками, поэтому могут не иметь достаточно времени для ухода за питомцем. Если вы понимаете, что ребенок не сможет полноценно заботиться о животном, лучше отговорите его от этой идеи. В противном случае питомец может стать причиной разочарования и конфликтов.

Порода питомца

Тщательно выбирайте породу кошек. Избегайте агрессивных пород, таких как сиамская, абиссинская, бенгальская или британская.

Для детей лучше всего подходят рэгдоллы или мейн-куны. Рассмотрите возможность взять животное из приюта — это положительно скажется на мировоззрении ребенка, а питомец отблагодарит вас преданностью.

Продолжительность жизни питомца

Оценивайте продолжительность жизни питомца. Грызуны живут от 1 до 2 лет, что может стать травмой для ребенка, если питомец умрет вскоре после покупки. Лучше выбирать животных с более длительным жизненным циклом.

Серьезно подходите к выбору домашнего питомца. Взвесьте все за и против, изучите характеристики выбранного животного. Помните, что питомец — это большая ответственность и полноценный член семьи.