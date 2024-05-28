Обойтись без крови и подстричь когти своему питомцу: лайфхаки опытных владельцев

Для собак правильный "маникюр" не менее важен, чем чистка ушей и своевременная вакцинация.
Если по полу раздается бодрое цоканье переросших когтей, пора браться за когтерезку. Хорошо, если питомец с детства приучен к этой деликатной процедуре.
Но что делать, если большая собака категорически не дает стричь когти и даже проявляет агрессию? Эксперты делятся рекомендациями.
Подстриженные когти не только придают собаке ухоженный вид, но и способствуют ее здоровью.
Длинные когти мешают правильной походке и координации движений, что отражается на осанке, позвоночнике и костях, приводя к заболеваниям, таким как артроз и артрит. У крупных пород такие изменения могут быть критическими. С возрастом эти отклонения развиваются быстрее и их сложнее лечить.
Кроме того, длинные когти могут стать причиной травм для собаки и окружающих. Отросшие и затвердевшие когти могут причинять серьезные раны при случайном соприкосновении.
Также длинные когти могут врастать в подушечки лап, что ведет к инфекциям.
Почему собаки боятся стрижки когтей
Многие собаки не любят стричь когти. Даже те, кого приучили к этому с детства, напрягаются при виде когтерезки. Почему же эта обычная процедура вызывает стресс?
Как подстричь когти большой собаке
Процедура стрижки когтей может пугать собак всех пород и размеров. Если с мелкими породами справиться легко, то испуганный доберман или лабрадор потребуют усилий.
У крупной взрослой собаки много сил и энергии. В стрессовой ситуации она может активно сопротивляться и даже проявлять агрессию. Пойманная и зафиксированная собака может крутиться, вырываться и кусаться.
Три способа обрезки когтей
Альтернативные методы обрезки когтей:
Главное, сохраняйте спокойствие и не проявляйте агрессии при стрижке когтей питомца. С правильным подходом даже самая упрямая собака со временем сдастся и спокойно подаст лапу для маникюра.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?