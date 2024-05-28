Обойтись без крови и подстричь когти своему питомцу: лайфхаки опытных владельцев

Эксперты рассказали, как подстричь когти своей собаке

3:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Для собак правильный "маникюр" не менее важен, чем чистка ушей и своевременная вакцинация.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если по полу раздается бодрое цоканье переросших когтей, пора браться за когтерезку. Хорошо, если питомец с детства приучен к этой деликатной процедуре.

Но что делать, если большая собака категорически не дает стричь когти и даже проявляет агрессию? Эксперты делятся рекомендациями.

Зачем стричь когти собаке

Подстриженные когти не только придают собаке ухоженный вид, но и способствуют ее здоровью.

Длинные когти мешают правильной походке и координации движений, что отражается на осанке, позвоночнике и костях, приводя к заболеваниям, таким как артроз и артрит. У крупных пород такие изменения могут быть критическими. С возрастом эти отклонения развиваются быстрее и их сложнее лечить.

Кроме того, длинные когти могут стать причиной травм для собаки и окружающих. Отросшие и затвердевшие когти могут причинять серьезные раны при случайном соприкосновении.

Также длинные когти могут врастать в подушечки лап, что ведет к инфекциям.

Почему собаки боятся стрижки когтей

Многие собаки не любят стричь когти. Даже те, кого приучили к этому с детства, напрягаются при виде когтерезки. Почему же эта обычная процедура вызывает стресс?

Собака не приучена к стрижке когтей с щенячьего возраста. Взрослую собаку сложнее адаптировать к нововведениям.

Пес испытал боль во время предыдущей стрижки и теперь ассоциирует процедуру с негативом.

В предыдущие разы хозяин ругал или кричал на собаку за непослушание.

Как подстричь когти большой собаке

Процедура стрижки когтей может пугать собак всех пород и размеров. Если с мелкими породами справиться легко, то испуганный доберман или лабрадор потребуют усилий.

У крупной взрослой собаки много сил и энергии. В стрессовой ситуации она может активно сопротивляться и даже проявлять агрессию. Пойманная и зафиксированная собака может крутиться, вырываться и кусаться.

Три способа обрезки когтей

Создание ассоциативного ряда — стрижка = вкусняшки. Постепенно приучайте собаку к когтерезу, нахваливая и угощая лакомством на каждом этапе: сначала покажите инструмент, дайте понюхать, прикоснитесь к телу и пальцам, щелкните кусачками, попробуйте подстричь. Процедура приучения может быть долгой и кропотливой.

Отвлекающие маневры. Желательно при участии двух человек. Один отвлекает собаку любимой игрушкой, а другой стрижет когти. Лучше начинать с задних лап.

Альтернативные методы обрезки когтей:

Частые прогулки по твердым поверхностям, таким как асфальт, помогут поддерживать когти в порядке.

Вместо когтерезов можно использовать специальные жесткие пилки и напильники.

Шлифовальная машинка подходит для собак с крепкими и быстрорастущими когтями, которые боятся когтереза.

Главное, сохраняйте спокойствие и не проявляйте агрессии при стрижке когтей питомца. С правильным подходом даже самая упрямая собака со временем сдастся и спокойно подаст лапу для маникюра.