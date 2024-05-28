Как отражается на кошке боль и страдания: определяем это по поведению питомца

Стало известно, как ведет себя кошка во время разлуки с хозяином

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не стоит думать, что кошки не испытывают привязанности и теплых чувств к своим владельцам: многие питомцы проявляют явную симпатию к человеку.

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Поэтому при длительном отсутствии хозяина кот может начать скучать.

Как определить это по поведению питомца?

Неожиданная разговорчивость

Не все кошки любят мяукать без причины: некоторые молчаливы и редко "разговаривают". Если ваш обычно тихий питомец вдруг стал болтливым, стоит обратить на это внимание.

Обычно таким образом животное проявляет свою привязанность и симпатию.

Спит в хозяйской постели

Если в течение дня кошка не получила достаточно внимания от хозяина, она может пойти спать к нему в постель. Совместный сон оказывает положительное влияние на питомца.

Эксперты считают, что кошка чувствует себя защищенной.

Частое вылизывание

Кошки по своей природе аккуратные и чистоплотные существа, которые постоянно ухаживают за своей шерстью. Однако в стрессовой ситуации они могут вылизываться еще чаще.

Это поведение также может свидетельствовать о наличии заболеваний.

Нетронутая вода и еда

Привязанные к владельцу кошки при его отсутствии могут потерять интерес к пище и воде. Если вы замечаете, что ваше животное не ест в ваше отсутствие, ему может требоваться больше вашего внимания.

Плохое поведение

Когда людям или животным не хватает внимания, они начинают искать его любыми способами. Кошки не исключение. Если вы стали меньше времени проводить с питомцем, кошка найдет способ привлечь ваше внимание.

Питомец может начать шалить, портить вещи и даже игнорировать лоток.