Какие 4 признака говорят о том, что собака довольна своей жизнью: мнение экспертов

Кинологи назвали признаки довольной собаки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие собаки будут счастливы при минимальных усилиях со стороны владельца.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Достаточно обеспечить питомца кровом, едой, водой, регулярно гулять, играть и не обижать его. Однако есть и такие собаки, которым сложно угодить.

Есть несколько признаков, по которым можно определить, доволен ли питомец своей жизнью.

Пес постоянно в центре внимания

Если владелец искренне любит свою собаку, то она чувствует себя важным членом семьи. Такие животные любят находиться среди людей, особенно радуются, когда все члены семьи собираются вместе.

Довольный вид

Счастливую собаку легко узнать по внешнему виду. Такие животные часто держатся поближе к владельцу и стараются везде его сопровождать.

"Горячие" встречи

Привязанность собаки к владельцу особенно заметна в моменты, когда человек возвращается домой. Счастливая собака будет буквально танцевать от радости, утверждают эксперты.

Состояние здоровья

Довольная собака выглядит здоровой и имеет хороший аппетит. Во время прогулок она не проявляет агрессию к другим собакам и людям.