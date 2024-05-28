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Приводим питомца в порядок: как привести собаку в городской вид после дачи

Стало известно, что надо сделать с собакой после дачи

2:05
Зоосфера » Собаки

Привести четвероногого друга в порядок после долгого пребывания на природе — главная задача заботливого хозяина.

Стало известно, что надо сделать с собакой после дачи
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как обеспечить комфортное возвращение питомца в городскую квартиру после дачного отдыха?

Домашняя адаптация

Резкая смена обстановки может повлиять на поведение питомца. Особенно это заметно у кошек: они могут прятаться, отказываться от еды или метить территорию.

Собаки обычно переносят переезд спокойнее, но иногда тоже начинают шалить, например, грызть мебель или обувь. Успокоить питомца помогут травяные седативные препараты из зоомагазина и ваше внимание.

Избавление от глистов

Свободное время на природе может привести к заражению глистами. Чтобы обезопасить и питомца, и себя, по возвращении проведите профилактическое лечение.

Используйте антигельминтные препараты, которые бывают в виде таблеток, суспензий и капель. Следуйте инструкции по применению лекарства.

Нанесите средство на 7 минут, затем смойте обильно водой и тщательно вычешите шерсть.

Блохи могут обосноваться и в квартире, поэтому тщательно пропылесосьте все помещения, особенно места, где любит лежать ваш питомец.

Уход за внешностью

После купания расчешите питомца, удалите колтуны. Затем займитесь гигиеной: подстригите когти, протрите глаза влажным ватным диском.

Почистите уши с помощью перекиси водорода, слабого зеленого чая или специального средства из зоомагазина.

После всех процедур обязательно угостите питомца лакомством, чтобы у него не возникал страх перед гигиеническими манипуляциями.

Консультация ветеринара

При появлении тревожных симптомов (чихание, воспаление рта, высокая температура, понос, рвота и т.д.) срочно обратитесь к ветеринару. Только специалист может правильно диагностировать и лечить проблему.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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