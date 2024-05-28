Самый лучший друг: названы самые дружелюбные породы кошек

Из личного опыта и книг мы знаем, что кошек лучше любить на расстоянии и не принимать их отстраненность на свой счет.
Однако, как и в любом правиле, есть исключения: некоторые породы обладают более ласковым и общительным характером.
Мейн-кун
Для большинства людей мейн-куны — это просто огромные кошки с кисточками на ушах. Несмотря на впечатляющий размер, они совсем не опасны.
Напротив, мейн-куны считаются одной из самых дружелюбных, ласковых и игривых пород, отлично подходящих даже семьям с маленькими детьми и животными. Они будут следовать за хозяевами по дому, развлекать их забавными выходками или уютно дремать рядом. Эти кошки довольно умны: их можно обучить основным командам, за что некоторые люди даже сравнивают их с собаками.
Сиамская кошка
Сиамские кошки знамениты своими ярко-голубыми глазами, любознательным характером и любвеобильностью. Легенда гласит, что их предки жили в храмах Таиланда, который в давние времена назывался Сиам.
Возможно, именно там они и развили глубокую привязанность к людям. Современные сиамские кошки необычайно ласковы и преданны своим хозяевам. Они нуждаются в постоянном общении и, если на них не обращать внимания, громко об этом заявят.
Рэгдолл
Пушистые рэгдоллы — относительно новая порода, выведенная в 1960-х годах. Они обожают лежать на коленях и не против того, чтобы их брали на руки, за что и получили свое название: в переводе с английского ragdoll означает "тряпичная кукла".
Эти кошки славятся мягким и покладистым характером, благодаря чему идеально подходят семьям с детьми или другими животными, а также пожилым людям. Они ласковы и игривы, но не слишком активны, и так сильно привязываются к хозяевам, что могут даже встречать их у двери, как собаки.
Сфинкс
Сфинксы — одна из самых очаровательных, ласковых и дружелюбных пород, несмотря на необычный внешний вид. Лишенная шерсти кожа появилась у них из-за генетической мутации. Чтобы согреться, сфинксы постоянно прижимаются к хозяину или другим домашним животным, за что и получили репутацию очень ласковых кошек.
Эти кошки чрезвычайно энергичны и игривы, обожают быть в центре внимания и готовы на все ради забавы. Людям остается лишь наслаждаться их уморительными выходками.
Бирманская кошка
Тот, кто назвал собаку лучшим другом человека, просто не встречал бирманскую кошку. Согласно легенде, первая кошка с необычным окрасом и небесно-голубыми глазами жила в Бирме, ныне Мьянме, и получила свою внешность в награду от богини за храбрость.
Верность людям до сих пор остается одной из главных черт бирманских кошек. Эти длинношерстные красавицы обладают добродушным темпераментом, спокойны, общительны, нежны и терпеливы. Они не любят одиночества и прекрасно подходят для семьи с несколькими домашними животными, но могут быть и единственным питомцем, если получают достаточно внимания.
Хотя все перечисленные породы кошек отличаются дружелюбием, нужно помнить, что у каждого котенка свой характер, поэтому можно встретить независимого мейн-куна или невозмутимого сфинкса. При выборе питомца руководствуйтесь не только характеристиками породы, но и зовом сердца.
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