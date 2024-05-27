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Секреты здоровья питомца: рассказываем, сколько часов нужно кошке и собаке для сна

Сколько часов в день спят кошки и собаки

1:15
Зоосфера

Сон играет важную роль в жизни всех животных, включая кошек и собак. Оба этих домашних питомцев известны своей любовью к отдыху и долгим часам сна

Сколько часов в день спят кошки и собаки
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки — настоящие специалисты по сну. В среднем кошки спят от 12 до 16 часов в день. Это связано с их диким происхождением, когда им нужно много отдыхать, чтобы сохранять энергию для охоты. Кошки способны быстро переходить в глубокий сон и могут просыпаться для коротких периодов активности.

Собаки, в отличие от кошек, обычно спят меньше. В среднем собаки спят от 12 до 14 часов в день. Однако это может варьироваться в зависимости от возраста, породы и уровня активности собаки. Молодые щенки или очень активные породы могут спать меньше, чем более спокойные или пожилые собаки.

Важно понимать, что количество часов сна у кошек и собак может изменяться в зависимости от их здоровья, окружающей обстановки и уровня стресса. Обеспечение комфортного места для отдыха и достаточного времени для сна поможет вашему питомцу быть здоровым и счастливым.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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