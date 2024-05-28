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Это место на теле собаки, которое нельзя гладить, но все гладят: вы даже не подозреваете о последствиях

Кинологи назвали место на теле собаки, которое нельзя гладить

1:35
Зоосфера » Собаки

Многие люди при встрече с незнакомой собакой часто хотят завести с ней контакт и подружиться.

Кинологи назвали место на теле собаки, которое нельзя гладить
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Поэтому они могут попытаться погладить пса. Однако не все знают, можно ли трогать голову животного.

Почему не стоит гладить собаку по голове

Для человека этот жест является весьма дружелюбным: часто мы используем его, чтобы показать любовь, заботу и внимание. Но стоит помнить, что собака воспринимает этот сигнал иначе.

У диких собак и волков существует своя система знаков. Если кто-то хочет показать своё доминирующее положение, он ставит лапу на голову конкуренту, таким образом демонстрируя победу. В отношениях с человеком собаке вряд ли захочется постоянно видеть напоминание о своей зависимости. Поэтому незнакомую собаку не стоит гладить по голове.

Эксперты считают, что в некоторых случаях такой жест допустим. Если ваша собака спокойно относится к такому вниманию, то можно иногда поглаживать её по голове.

Как понять, что животному не нравится ваше внимание

Собака не может сказать, что ей не нравится ваше поведение, но её внешний вид может многое рассказать. Если вы заметили, что животное прижимает хвост и уши, то лучше прекратить трогать голову.

Некоторые собаки могут разозлиться и попытаться укусить. Поэтому выбирайте другие места для поглаживаний: шею, холку, грудную клетку, живот, подбородок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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