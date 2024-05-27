Почему собака скулит, когда хозяин уходит из дома: ответ кинологов

Кинологи ответили, почему собака скулит, когда хозяин уходит из дома

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если собака начинает скулить, когда хозяин уходит, это может создать не только проблемы с соседями.

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Такое поведение отрицательно влияет на психическое здоровье собаки, поскольку животное постоянно концентрируется на отсутствии хозяина, вместо того чтобы заниматься своими делами — грызть косточку, играть с игрушками, спать.

Причины скулежа у собаки и как с этим справиться

По мнению экспертов, причиной такого поведения являются ошибки в воспитании, которые допускают хозяева.

Многие думают, что собака скучает и ей одиноко. Поэтому, вернувшись домой, начинают ее утешать — играют, гладят, позволяют ставить лапы на грудь, дают угощение.

Однако собака не понимает истинной причины такого внимания. У нее формируется простая логическая связь: если скулить, хозяин похвалит, поиграет и даст вкусненькое. Эта модель поведения закрепляется на всю жизнь. Чтобы этого избежать, нужно приучать щенка к отлучкам хозяина постепенно. Сначала выходить на 2-3 минуты, потом на 5 минут, затем на 10 и так далее. Это должно происходить постепенно, чтобы собака поняла: хозяин уходит, но всегда возвращается.

Если щенок вел себя тихо в ваше отсутствие, похвалите его, поиграйте с ним, дайте угощение. Если скулит, игнорируйте его попытки привлечь внимание.

Необходимо закрепить правильные логические связи в мозгу животного. Вёл себя тихо — получил поощрение. Скулит — его игнорируют.

Собака всегда "работает". Если она воспитана неправильно, её "работа" — скулить или выть. Если правильно — играть, охранять дом, ждать хозяина. Ей нужно объяснить, какую модель поведения выбрать.

Также не следует поощрять скулеж в присутствии хозяина. Таким образом пес манипулирует людьми, вызывая жалость. Со временем это превратится в раздражающую привычку, с которой будет сложно справиться.

Если же собака вела себя хорошо, а затем без видимой причины начала скулить, следует обратиться к ветеринару. Возможно, животное испытывает дискомфорт и таким образом пытается сообщить о своём состоянии.