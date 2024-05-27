Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банки.ру: получить компенсацию за ущерб на автомойке можно с её владельца
Имплант Neuralink помогает парализованному человеку восстановить связь с миром
В небе над Московской областью был сбит украинский БПЛА
Правительство не одобрило идею запрета никабов
Прямые рейсы между Тегераном и Москвой возобновляются
Как приготовить жевательную карамель
Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы
В Польше просят соблюдать приличия только беженцев с Украины
В какой ситуации на дороге возникает иллюзия низкой скорости
Почему собака скулит, когда хозяин уходит из дома: ответ кинологов

Кинологи ответили, почему собака скулит, когда хозяин уходит из дома

2:22
Зоосфера » Собаки

Если собака начинает скулить, когда хозяин уходит, это может создать не только проблемы с соседями.

Кинологи ответили, почему собака скулит, когда хозяин уходит из дома
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такое поведение отрицательно влияет на психическое здоровье собаки, поскольку животное постоянно концентрируется на отсутствии хозяина, вместо того чтобы заниматься своими делами — грызть косточку, играть с игрушками, спать.

Причины скулежа у собаки и как с этим справиться

По мнению экспертов, причиной такого поведения являются ошибки в воспитании, которые допускают хозяева.

Многие думают, что собака скучает и ей одиноко. Поэтому, вернувшись домой, начинают ее утешать — играют, гладят, позволяют ставить лапы на грудь, дают угощение.

Однако собака не понимает истинной причины такого внимания. У нее формируется простая логическая связь: если скулить, хозяин похвалит, поиграет и даст вкусненькое. Эта модель поведения закрепляется на всю жизнь. Чтобы этого избежать, нужно приучать щенка к отлучкам хозяина постепенно. Сначала выходить на 2-3 минуты, потом на 5 минут, затем на 10 и так далее. Это должно происходить постепенно, чтобы собака поняла: хозяин уходит, но всегда возвращается.

Если щенок вел себя тихо в ваше отсутствие, похвалите его, поиграйте с ним, дайте угощение. Если скулит, игнорируйте его попытки привлечь внимание.

Необходимо закрепить правильные логические связи в мозгу животного. Вёл себя тихо — получил поощрение. Скулит — его игнорируют.

Собака всегда "работает". Если она воспитана неправильно, её "работа" — скулить или выть. Если правильно — играть, охранять дом, ждать хозяина. Ей нужно объяснить, какую модель поведения выбрать.

Также не следует поощрять скулеж в присутствии хозяина. Таким образом пес манипулирует людьми, вызывая жалость. Со временем это превратится в раздражающую привычку, с которой будет сложно справиться.

Если же собака вела себя хорошо, а затем без видимой причины начала скулить, следует обратиться к ветеринару. Возможно, животное испытывает дискомфорт и таким образом пытается сообщить о своём состоянии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Это растение - натуральное средство от вредителей
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Толстянка начнёт наращивать новые листья: внесите эту простую подкормку
Толстянка начнёт наращивать новые листья: внесите эту простую подкормку
Последние материалы
Правительство не одобрило идею запрета никабов
Прямые рейсы между Тегераном и Москвой возобновляются
Как приготовить жевательную карамель
Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы
В Польше просят соблюдать приличия только беженцев с Украины
В какой ситуации на дороге возникает иллюзия низкой скорости
"Газпром" вынужден изменять маршруты танкеров, перевозящих СПГ
Как избавиться от одуванчиков?
Иранист Авдеев думает, что катастрофа с Раиси — трагическая ошибка
Эксперты назвали действия, которые нарушают зону комфорта кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников