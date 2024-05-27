Названы вещи, которые не нравятся кошкам: основные моменты

Всем известно, что кошки обычно не проявляют особой симпатии к собакам, а собаки, в свою очередь, могут быть несколько назойливыми для кошек. Хотя, конечно, не всегда и не у всех, но такова общая тенденция.
Однако собаки — не единственное, что может раздражать кошек. Давайте рассмотрим пять вещей, которые они обычно не любят.
Во-первых, кошки не переносят одиночество, несмотря на свою известную независимость.
Если хозяин отсутствует на длительное время, кошка может испытывать чувство уныния.
Помимо этого, кошка может проявлять агрессию к определенным членам семьи, особенно к маленьким детям. Существует несколько причин, по которым кошки не терпят детский плач, это одна из них. Громкие звуки вообще не в их вкусе.
Многие кошки также негативно реагируют на появление посторонних людей в доме, так как обладают выраженным чувством территориальности.
По этой же причине кошки часто испытывают дискомфорт при поездках на автомобиле и вообще при выходе за пределы своей территории.
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