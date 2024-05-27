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Высасывают мысли и силы: для чего коты спят на головах хозяев

Эксперты ответили, почему кошки спят на головах членов семьи

1:15
Зоосфера » Кошки

Многие коты предпочитают спать в постели своих хозяев и иногда даже забираются прямо на их головы. Вот почему они это делают и как с этим справиться.

Эксперты ответили, почему кошки спят на головах членов семьи
Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему коты спят на голове хозяина

Это поведение может иметь несколько причин. Во-первых, коты просто любят тепло, поэтому неудивительно, что зимой они предпочитают оставаться в постели своих хозяев.

Во-вторых, для них голова хозяина — это место, где они чувствуют себя защищенными. Им может нравиться запах волос или они просто хотят быть поближе к вам.

Также стоит учитывать, что кот воспринимает своего хозяина как свою собственность и поэтому считает, что имеет право делать с ним что угодно, включая лежание на его голове.

Что делать

В первую очередь, убедитесь, что постель вашего кота достаточно теплая и уютная. Поиграйте с ним перед сном, чтобы он устал, и кормите его перед отходом ко сну.

Если кот всё равно пытается забираться к вам в постель, вам придётся отучить его от этого, закрывая дверь спальни.

Может случиться, что он будет мяукать и царапаться под дверью, но придётся вытерпеть, если вы не хотите, чтобы он ворвался в вашу постель посреди ночи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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