Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нельзя завещать разным наследникам участок и дом на нём, предупредил риелтор
Актёр Соловьёв собирается жениться в четвёртый раз на поклоннице
Катя Жужа рассказала о пережитых схватках в дорогом отеле Дональда Трампа
Тарт с миндалём и жасмином: вкусное лакомство
Госдума поддержала резкое увеличение утилизационного сбора на автомобили
Анастасия Стоцкая провела вечер в компании молодого возлюбленного
FP: Вашингтон призывает ВСУ к лобовым атакам на ВС РФ и города
Эксперты ответили, почему кошки спят на головах членов семьи
Леонид Агутин обратился к Варум в день её рождения: "Ты делаешь мир лучше"
Какие события могут предсказывать собаки: стоит завести себе персонального экстрасенса

Кинологи рассказали, что умеют предсказывать собаки

1:23
Зоосфера » Собаки

Многие слышали рассказы о том, как собаки могут предвидеть негативные события. Некоторые даже имели личный опыт подобного рода. У некоторых домашних питомцев было своего рода "предчувствие" болезни, а другие собаки спасали своих владельцев во время пожаров.

Кинологи рассказали, что умеют предсказывать собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует ли у собак на самом деле такая способность предчувствовать беду? Эксперты не имеют однозначного мнения по этому вопросу, но факт остается фактом: собаки каким-то образом способны заранее почувствовать некоторые негативные факторы.

Это можно объяснить их повышенной чувствительностью. Например, собака может почувствовать запах дыма задолго до того, как пожар приблизится к дому. Животное также может ощущать толчки землетрясения еще до его начала.

Считается, что собаки также способны обнаруживать болезни у своих владельцев. Эти "экстрасенсорные" способности могут быть связаны с тем, что запах человека меняется из-за заболевания, хотя сам человек этого не замечает, в то время как собака может заметить эту перемену.

Но науке до сих пор неизвестно, каким образом животные могут почувствовать смерть своего владельца, происходящую на расстоянии. Возможно, что для них расстояние не является препятствием благодаря каким-то особым чувствам или способностям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Катя Жужа рассказала о пережитых схватках в дорогом отеле Дональда Трампа
Тарт с миндалём и жасмином: вкусное лакомство
Госдума поддержала резкое увеличение утилизационного сбора на автомобили
Анастасия Стоцкая провела вечер в компании молодого возлюбленного
FP: Вашингтон призывает ВСУ к лобовым атакам на ВС РФ и города
Московские приставы начали заменять судей, изменяя и дополняя судебные акты
Эксперты ответили, почему кошки спят на головах членов семьи
Леонид Агутин обратился к Варум в день её рождения: "Ты делаешь мир лучше"
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности СПГ
Россия готова признать законность движения "Талибан"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников