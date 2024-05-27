Какие события могут предсказывать собаки: стоит завести себе персонального экстрасенса

Кинологи рассказали, что умеют предсказывать собаки

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие слышали рассказы о том, как собаки могут предвидеть негативные события. Некоторые даже имели личный опыт подобного рода. У некоторых домашних питомцев было своего рода "предчувствие" болезни, а другие собаки спасали своих владельцев во время пожаров.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует ли у собак на самом деле такая способность предчувствовать беду? Эксперты не имеют однозначного мнения по этому вопросу, но факт остается фактом: собаки каким-то образом способны заранее почувствовать некоторые негативные факторы.

Это можно объяснить их повышенной чувствительностью. Например, собака может почувствовать запах дыма задолго до того, как пожар приблизится к дому. Животное также может ощущать толчки землетрясения еще до его начала.

Считается, что собаки также способны обнаруживать болезни у своих владельцев. Эти "экстрасенсорные" способности могут быть связаны с тем, что запах человека меняется из-за заболевания, хотя сам человек этого не замечает, в то время как собака может заметить эту перемену.

Но науке до сих пор неизвестно, каким образом животные могут почувствовать смерть своего владельца, происходящую на расстоянии. Возможно, что для них расстояние не является препятствием благодаря каким-то особым чувствам или способностям.