Эти два продукта полезны для человека, но для собаки являются ядом: обязан знать каждый собачник

Ветеринары назвали запретные для собак продукты

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждому владельцу собаки необходимо знать, что виноград и изюм могут быть опасны для питомцев даже в малых количествах. Важно понимать, что делать, если собака съела эти продукты, и какие симптомы могут указывать на серьезное заболевание.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ветеринары до сих пор не выяснили, почему виноград и изюм так токсичны для собак, но случаи отравления часто бывают очень серьезными. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют никогда не давать эти продукты собакам.

Хотя некоторые собаки могут съесть виноград или изюм и не пострадать, многие питомцы могут развить почечную недостаточность. Важно помнить, что любой виноград опасен: с косточками или без, с кожицей или без, из магазина или с виноградника.

Даже одна или две ягоды могут вызвать проблемы у собак средних и крупных пород, а для маленьких собак, таких как чихуахуа, достаточно и одной виноградины, чтобы возникли серьезные проблемы.

Многие новоиспеченные владельцы собак не знают об этой опасности, и ветеринары по всему миру призывают к внимательности. Хозяин может не догадываться, что причиной болезни питомца стал съеденный изюм.

Как распознать отравление виноградом или изюмом? Часто собаки крадут эти ягоды из вазы или получают их случайно. Если это произошло, важно внимательно наблюдать за питомцем и следить за симптомами токсической реакции, такими как потеря аппетита, вялость, рвота, диарея, боль в животе, обезвоживание, одышка, сухость рта и носа, бледность десен, изменения в потреблении воды и мочеиспускании.

При почечной недостаточности симптомы могут прогрессировать до тремора, судорог и комы, поэтому важно распознать ранние признаки и немедленно обратиться к ветеринару.

Отравление виноградом или изюмом может привести к почечной недостаточности за 8 часов. Если собака начинает чаще пить и мочиться, это может свидетельствовать о повреждении почек, что может быть необратимым.

Что делать, если собака съела виноград или изюм? Ветеринары советуют вызывать рвоту у собаки дома, чтобы удалить ядовитый продукт из желудка. Для этого можно использовать перекись водорода, регулируя дозировку в зависимости от веса и возраста собаки. Однако не стоит пытаться вызвать рвоту, если собака с трудом дышит или находится без сознания, особенно у пород с плоской мордой, так как это может привести к летальному исходу.

Независимо от того, вызвана ли рвота, собаку следует немедленно отвезти к ветеринару. Врач может прочистить желудок или ввести активированный уголь для поглощения токсинов, а также назначить внутривенные жидкости для поддержания водного баланса.

Лучше всего иметь под рукой контакты ветеринара, чтобы при необходимости получить консультацию по поводу подозрительных продуктов, съеденных собакой.