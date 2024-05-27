Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильно подкармливаем лук
Lada Granta стала лидером среди автомобилей для такси в России
Что такое метаболическое похудение?
Юлия Пересильд порекомендовала молодым людям посмотреть два сериала
Чиновница обманом выселила сирот из квартир в старые бараки в Минусинске
В России нет проблем с обслуживанием Boeing и Airbus
Искусственный интеллект в страховании: полезный помощник или глобальная проблема?
Кинологи рассказали, как реагировать на собачьи поцелуи
Светлана Пермякова счастлива в новых отношениях, но замуж не спешит
Эти два продукта полезны для человека, но для собаки являются ядом: обязан знать каждый собачник

Ветеринары назвали запретные для собак продукты

3:09
Зоосфера » Собаки

Каждому владельцу собаки необходимо знать, что виноград и изюм могут быть опасны для питомцев даже в малых количествах. Важно понимать, что делать, если собака съела эти продукты, и какие симптомы могут указывать на серьезное заболевание.

Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ветеринары до сих пор не выяснили, почему виноград и изюм так токсичны для собак, но случаи отравления часто бывают очень серьезными. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют никогда не давать эти продукты собакам.

Хотя некоторые собаки могут съесть виноград или изюм и не пострадать, многие питомцы могут развить почечную недостаточность. Важно помнить, что любой виноград опасен: с косточками или без, с кожицей или без, из магазина или с виноградника.

Даже одна или две ягоды могут вызвать проблемы у собак средних и крупных пород, а для маленьких собак, таких как чихуахуа, достаточно и одной виноградины, чтобы возникли серьезные проблемы.

Многие новоиспеченные владельцы собак не знают об этой опасности, и ветеринары по всему миру призывают к внимательности. Хозяин может не догадываться, что причиной болезни питомца стал съеденный изюм.

Как распознать отравление виноградом или изюмом? Часто собаки крадут эти ягоды из вазы или получают их случайно. Если это произошло, важно внимательно наблюдать за питомцем и следить за симптомами токсической реакции, такими как потеря аппетита, вялость, рвота, диарея, боль в животе, обезвоживание, одышка, сухость рта и носа, бледность десен, изменения в потреблении воды и мочеиспускании.

При почечной недостаточности симптомы могут прогрессировать до тремора, судорог и комы, поэтому важно распознать ранние признаки и немедленно обратиться к ветеринару.

Отравление виноградом или изюмом может привести к почечной недостаточности за 8 часов. Если собака начинает чаще пить и мочиться, это может свидетельствовать о повреждении почек, что может быть необратимым.

Что делать, если собака съела виноград или изюм? Ветеринары советуют вызывать рвоту у собаки дома, чтобы удалить ядовитый продукт из желудка. Для этого можно использовать перекись водорода, регулируя дозировку в зависимости от веса и возраста собаки. Однако не стоит пытаться вызвать рвоту, если собака с трудом дышит или находится без сознания, особенно у пород с плоской мордой, так как это может привести к летальному исходу.

Независимо от того, вызвана ли рвота, собаку следует немедленно отвезти к ветеринару. Врач может прочистить желудок или ввести активированный уголь для поглощения токсинов, а также назначить внутривенные жидкости для поддержания водного баланса.

Лучше всего иметь под рукой контакты ветеринара, чтобы при необходимости получить консультацию по поводу подозрительных продуктов, съеденных собакой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Кинологи рассказали, как реагировать на собачьи поцелуи
Светлана Пермякова счастлива в новых отношениях, но замуж не спешит
Говорим об огуречных усах
Манник на кефире с яблоками и корицей: нежное тесто без муки
Лаборатория Касперского обнаружила новый компьютерный вирус Gipy
Эксперт Силина объяснила, в чем преимущество занятий фитнесом с тренером
Kia отзывает 2 тыс. электромобилей Niro EV 2022 года из-за опасности возгорания
Как проснутся с красивой укладкой: пять советов для вечернего ухода
Kia Cerato вернулся в Россию под новым именем Kia K3: что стоит знать
На тайной свадьбе Милли Бобби Браун присутствовали только она, жених и священник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников