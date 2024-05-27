Собаки обожают целоваться: как реагировать и стоит ли препятствовать

Кинологи рассказали, как реагировать на собачьи поцелуи

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые собаки настолько "любвеобильны", что готовы облизывать даже незнакомцев, в то время как другие животные оставляют этот жест исключительно для членов своей семьи. Однако не все понимают, почему собаки "целуются".

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Почему собаки облизывают людей?

Любовь и привязанность

Эксперты полагают, что собаки изучают этот жест с раннего детства, когда мать вылизывает своих щенков. Поэтому собаки ассоциируют такое поведение с любовью и заботой, и облизывают членов своей семьи, чтобы выразить теплые чувства.

Сбор информации

Язык собак чрезвычайно чувствительный, и они используют его для сбора информации. Сначала собака обнюхивает человека, а если этого недостаточно, использует язык. Этот удивительный метод позволяет собаке оценить состояние здоровья незнакомца и решить, стоит ли с ним общаться.

Усталость от одиночества

Некоторые собаки долгое время остаются в одиночестве, и когда семья возвращается домой, не всегда уделяют им должное внимание. Собаке трудно без социальных контактов, поэтому "поцелуи" становятся простым способом привлечь внимание владельца.