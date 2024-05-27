Собаки обожают целоваться: как реагировать и стоит ли препятствовать

Некоторые собаки настолько "любвеобильны", что готовы облизывать даже незнакомцев, в то время как другие животные оставляют этот жест исключительно для членов своей семьи. Однако не все понимают, почему собаки "целуются".
Любовь и привязанность
Эксперты полагают, что собаки изучают этот жест с раннего детства, когда мать вылизывает своих щенков. Поэтому собаки ассоциируют такое поведение с любовью и заботой, и облизывают членов своей семьи, чтобы выразить теплые чувства.
Сбор информации
Язык собак чрезвычайно чувствительный, и они используют его для сбора информации. Сначала собака обнюхивает человека, а если этого недостаточно, использует язык. Этот удивительный метод позволяет собаке оценить состояние здоровья незнакомца и решить, стоит ли с ним общаться.
Усталость от одиночества
Некоторые собаки долгое время остаются в одиночестве, и когда семья возвращается домой, не всегда уделяют им должное внимание. Собаке трудно без социальных контактов, поэтому "поцелуи" становятся простым способом привлечь внимание владельца.
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