Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки
Пол Мескал может стать частью байопика о "The Beatles" от Сэма Мендеса
Россиянин потерял квартиру, выпив со знакомым
Эта каша отлично выводит холестерин
Овощные блинчики с креветками и зелёным луком: вкусное блюдо
Несколько секретов выращивания огурцов
5 советов, которые могут продлить жизнь кошке: превратят в долгожителя
Руль сильно нагревается летом: маленькая хитрость, которая предотвратит проблему
Может ли страховая компания быть основана в форме ИП?
Остановите собачий вой: 5 скрытых причин, лежащих в основе поведения вашего пса

Почему собака часто воет: 5 возможных причин

2:00
Зоосфера » Собаки

Голосистое выражение собачьего неудовольствия может причинить неудобства как владельцу питомца, так и всем членам его семьи, а также соседям.

Почему собака часто воет: 5 возможных причин
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, это далеко не самая печальная часть. Удлиненный вой, издаваемый питомцем, может свидетельствовать о серьезных проблемах у животного.

Если вой становится слишком частым, это может указывать на то, что собаке больно, страшно или она чувствует себя одиноко.

Чтобы вернуть тишину в дом, необходимо выявить причину собачьего воя.

Собака одинока

Если пёс начинает воять, оставшись дома один, причина может быть очевидной: питомец чувствует, что его бросили, и выражает свою тревогу громкими звуками, которые беспокоят соседей.

В такой ситуации питомца следует обучить солидарности с одиночеством. Тренировки и лакомства могут помочь достичь желаемого результата.

Собаке скучно

Если собака воет, даже когда в доме есть люди, возможно, дело в том, что ей не хватает внимания.

Недостаточное взаимодействие с питомцем может привести к его беспокойству и вою. Больше общайтесь с собакой или обеспечьте ее игрушками, чтобы развлекать.

Собаке страшно

Собаки боятся громких звуков, таких как салют или громкая музыка. Их вой может быть стандартной реакцией на такие ситуации.

Чтобы уменьшить воздействие этих звуков на питомца, старайтесь избегать их или снизьте громкость звучания.

Собаке хочется есть или пить

Чувство голода или жажды также может быть причиной собачьего воя. Чаще кормите питомца, и, если вой прекращается, это может указывать на то, что проблема решена.

Собака заболела

Еще одной причиной постоянного воя собаки может быть болезнь. Если у вас нет уверенности, что причина в одиночестве, страхе или голоде, срочно обратитесь к ветеринару.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Последние материалы
Несколько секретов выращивания огурцов
5 советов, которые могут продлить жизнь кошке: превратят в долгожителя
Руль сильно нагревается летом: маленькая хитрость, которая предотвратит проблему
Может ли страховая компания быть основана в форме ИП?
Тренды в макияже, которые могут отпугнуть мужчин
Правила пляжного отдыха в Италии, которые могут удивить любого туриста
Игрок "Динамо" Менелл признался, что ему не нравится традиционная русская кухня
Компания OpenAI не выполняет обязательства по борьбе с потенциально опасным ИИ
На стоимость аренды влияет транспортная доступность
Денис Мантуров назвал урок, который извлекла Россия из ухода западных компаний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников