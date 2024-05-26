Остановите собачий вой: 5 скрытых причин, лежащих в основе поведения вашего пса

Почему собака часто воет: 5 возможных причин

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Голосистое выражение собачьего неудовольствия может причинить неудобства как владельцу питомца, так и всем членам его семьи, а также соседям.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, это далеко не самая печальная часть. Удлиненный вой, издаваемый питомцем, может свидетельствовать о серьезных проблемах у животного.

Если вой становится слишком частым, это может указывать на то, что собаке больно, страшно или она чувствует себя одиноко.

Чтобы вернуть тишину в дом, необходимо выявить причину собачьего воя.

Собака одинока

Если пёс начинает воять, оставшись дома один, причина может быть очевидной: питомец чувствует, что его бросили, и выражает свою тревогу громкими звуками, которые беспокоят соседей.

В такой ситуации питомца следует обучить солидарности с одиночеством. Тренировки и лакомства могут помочь достичь желаемого результата.

Собаке скучно

Если собака воет, даже когда в доме есть люди, возможно, дело в том, что ей не хватает внимания.

Недостаточное взаимодействие с питомцем может привести к его беспокойству и вою. Больше общайтесь с собакой или обеспечьте ее игрушками, чтобы развлекать.

Собаке страшно

Собаки боятся громких звуков, таких как салют или громкая музыка. Их вой может быть стандартной реакцией на такие ситуации.

Чтобы уменьшить воздействие этих звуков на питомца, старайтесь избегать их или снизьте громкость звучания.

Собаке хочется есть или пить

Чувство голода или жажды также может быть причиной собачьего воя. Чаще кормите питомца, и, если вой прекращается, это может указывать на то, что проблема решена.

Собака заболела

Еще одной причиной постоянного воя собаки может быть болезнь. Если у вас нет уверенности, что причина в одиночестве, страхе или голоде, срочно обратитесь к ветеринару.