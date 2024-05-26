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Как правильно просить прощения у вашей собаки и избежать ее обиды

Как просить прощения у собаки и как понять, что питомец больше не обижается

2:06
Зоосфера » Собаки

Собаки имеют тесные связи с людьми, однако, так же как и кошки, они могут испытывать обиду, если их наказали неправомерно или причинили душевную боль случайно.

Как просить прощения у собаки и как понять, что питомец больше не обижается
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Важно подходить к процессу воспитания с максимальной внимательностью. Бесполезно наказывать питомцев за происшествия, которые произошли несколько часов назад.

Эксперты поделились советами о том, когда нужно просить прощения у собаки и как правильно это делать, помимо этого, они объяснили, как понять, что пес больше не обижен.

Когда просить прощения

Важно не игнорировать, если вы случайно задели собаку или наступили на ее лапу. Собака может не отомстить, но она может почувствовать обиду.

Как это сделать

Хотя собаки не понимают слова, которые им говорят (за исключением команд), они чувствительны к интонации.

Чтобы загладить вину, можно погладить пса, сказать что-то добрым тоном, угостить его лакомством или порадовать новой игрушкой.

Как наказывать, чтобы не вызвать обиду

Чтобы избежать ненужной обиды питомца, важно давать ему замечания и наказывать его только в случае прямого нарушения.

Собака чувствительна к интонации, тону голоса, а также к вашему настроению. Поэтому, если вы правильно донесете свое недовольство, ваш пес не будет обижаться на вас.

Когда собака больше не обижается

Поджатый хвост сигнализирует о заискивающем поведении или ощущении подавленности у собаки, в то время как махание хвостом свидетельствует о радости.

Также, если собака замечает признаки того, что ее готовят к выгулу, и начинает проявлять радость, это признак того, что она больше не обижена. Однако, если она все еще чувствует обиду, она может неохотно идти на прогулку.

Принято считать, что если собака прощает, она может отводить взгляд, опускать веки или прикрывать их. Однако, напрямую смотреть в глаза хозяину собака может, если она чувствует угрозу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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