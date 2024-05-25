Лучшие друзья кошек среди собак: эти породы ни за что не обидят милых кисок

Собаки и кошки не всегда испытывают взаимную неприязнь: при правильном подходе владельца животные могут хорошо уживаться друг с другом.
Некоторые породы собак особенно склонны к дружелюбию с кошками.
На какие породы стоит обратить внимание:
Лабрадор
Эти собаки невероятно дружелюбны и приветливы, поэтому не проявляют агрессии к кошкам. Лабрадоры вообще считаются одними из самых добрых пород, что делает их отличным выбором для дома с кошкой.
Бойцовские породы
У этих собак неоднозначная репутация. Люди, не знакомые с ними, часто считают бойцовских собак агрессивными и трудными для обучения. Однако при правильном воспитании американские питбули и амстаффы могут не только ладить с кошками, но и наслаждаться их обществом. Эксперты считают, что ключевыми факторами являются дрессировка и социализация.
Ньюфаундленд
Эти крупные собаки, несмотря на грозную внешность, обладают добрым сердцем. Ньюфаундленды известны своей любовью к детям и другим животным. Поэтому, если у вас уже есть кошка, эта порода станет отличным выбором.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.