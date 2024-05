Лучшие друзья кошек среди собак: эти породы ни за что не обидят милых кисок

Собаки и кошки не всегда испытывают взаимную неприязнь: при правильном подходе владельца животные могут хорошо уживаться друг с другом.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic