На безрыбье: как дрессировать собаку без каких-либо условий

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Кинологи рассказали, как дрессировать собаку самостоятельно

2:39
Зоосфера » Собаки

Чтобы собака развивалась, понимала хозяина и становилась настоящим четвероногим другом, с которым приятно проводить время, ее нужно дрессировать.

Кинологи рассказали, как дрессировать собаку самостоятельно
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во время тренировок питомец расходует лишнюю энергию, учится доверять хозяину, развивает интеллект, становится храбрее и сильнее.

Наиболее удобно заниматься на кинологической площадке, оборудованной снарядами для преодоления препятствий, такими как горки, бумы, барьеры и тоннели. Но что делать, если такой площадки поблизости нет? В этом случае придется дрессировать собаку в любых условиях.

Где искать снаряды

Дрессировка вне кинологической площадки развивает не только ум собаки, но и креативное мышление хозяина. Нужно использовать самые разные предметы, встречающиеся на прогулке, для создания полосы препятствий.

Во время прогулок в лесу обратите внимание на пни, камни, деревья и озера. Придумайте, как их можно использовать для тренировки.

Проявив фантазию, можно найти нестандартные решения для привычных предметов. Например, поваленное дерево можно использовать как барьер или научить собаку проползать под ним, ставить лапы на ствол, обходить вокруг или проходить по нему вместо бумов.

Камни можно использовать не только для обхода, но и для перепрыгивания, а также постановки лап. Между двумя деревьями собака может учиться делать восьмерку, кустарники подойдут для тренировки обхода, а заросли травы — для поиска предмета по запаху.

В городе можно использовать скамейки, заборчики, скульптуры, бордюры, деревья и кусты в парке, а также оборудование на детских площадках, когда там нет детей.

Для тренировки выдержки и внимательности полезно отрабатывать команды у забора с лающей собакой. Это поможет вашему питомцу сосредотачиваться на вас, независимо от окружающих факторов, что значительно облегчит прогулки.

Также можно приобрести недорогой детский обруч, несколько конусов, мяч или воздушные шарики для тренировки обхода и игнорирования посторонних предметов. Натянутая между столбиками или деревьями веревка станет отличным барьером, а дуги для мини-теплицы на даче можно использовать как каркас для тоннеля.

Важно, чтобы во время дрессировки собака не пострадала. Проверяйте места тренировок на наличие битого стекла, торчащей арматуры и других опасных предметов, которые могут нанести травмы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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