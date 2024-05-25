Что собаки видят в зеркале: ответ удивит многих

Венгерские нейрофизиологи выяснили, что собаки, хотя и не узнают себя в зеркале, способны осознавать границы своего тела.
Ранее считалось, что эта способность присуща только приматам и слонам.
В рамках эксперимента собаку просили сесть на коврик, к которому был прикреплен мячик.
Когда собака выполняла команду, хозяин требовал принести мячик. Чтобы выполнить эту задачу, собака должна была понимать, что принести мяч вместе с ковриком мешает ее собственное тело.
Большинство собак прекрасно справились с задачей, что удивило ученых. Они полагали, что понимание границ своего тела неотделимо от способности узнавать себя в зеркале, которой у собак нет.
Собаки остаются единственными животными, которые не узнают себя в зеркале, но при этом осознают границы своего тела.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.