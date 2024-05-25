Как избавиться от хвостатого преследователя: что делать, если кот не отходит от вас ни на шаг

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Россиянам рассказали, почему кошка не отходит от хозяина

1:14
Зоосфера » Кошки

Кошки редко проявляют "преследование" своих владельцев; обычно они сохраняют некоторое расстояние, несмотря на свои позитивные эмоции.

Россиянам рассказали, почему кошка не отходит от хозяина
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если питомец вдруг начинает вести себя странно, важно определить причину такого поведения.

Почему кошка следует за хозяином:

Голод

В большинстве случаев причина заключается в забывчивости владельца: если забыть пополнить миску с едой, кошка может тонко намекнуть на это.

Эксперты отмечают, что кошки чрезвычайно чувствительны к отсутствию пищи, поэтому не стоит допускать излишних нервов у вашего питомца.

Сильная привязанность

Это частая причина, по которой кошки "преследуют" своих владельцев, особенно молодые котята. Они ведут себя подобно детям, не желая терять из виду "маму". Со временем животное находит баланс и уступает немного личного пространства хозяину.

Плохое самочувствие

Когда кошка болеет, ее поведение может стать странным. Некоторые просто отказываются от еды и воды, ослабевая.

Другие могут активно привлекать внимание человека, мяукая и показывая свое беспокойство. В этом случае важно обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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