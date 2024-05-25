Почему кошка преследует незнакомцев: несколько занятных причин

Эксперты ответили, почему кошка преследует незнакомца

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если на улице вы замечаете, что за вами тянется кошка, это может показаться необычным. Однако, такое поведение вполне естественно для кошек.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Есть несколько причин, почему кошки могут иногда преследовать незнакомцев на улице.

Во-первых, кошка может быть привлечена вашим присутствием просто из любопытства. Во-вторых, вы можете пахнуть чем-то, что привлекает кошек, например, валерианкой.

В-третьих, за вами могут увязаться бездомные кошки, оставшиеся голодными и ищущие пищу. Если вы несете с собой еду или держите ее в руках, не удивляйтесь, если кошка начнет следовать за вами.

Иногда домашние кошки также могут преследовать незнакомцев, особенно если их выпускают на улицу. Они могут ходить по соседству, надеясь на внимание и угощения.