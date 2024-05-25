Ни за что не делайте это с кошками: о чем нужно знать владельцам

Стало известно, что не стоит делать с кошками

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Завести кота — дело простое, но ухаживать за ним может оказаться сложным.

Фото: flickr.com by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Особенно это верно, если ваш питомец непослушный, постоянно портит мебель или царапает обои. Тем не менее, наказывать кота никогда не следует.

Почему стоит воздержаться от наказаний кота:

Когда вы наказываете кошку, она не понимает, за что именно наказывается, и не связывает свои действия с наказанием.

Поэтому корректировать ее поведение с помощью наказания не получится, а может только усугубить ситуацию. Единственно верный подход — поощрять кота за хорошее поведение, даря ему ласку и лакомства, и направлять его привычки в правильное русло.

Например, если кот царапает мебель, можно приобрести для него когтеточку и постараться научить его пользоваться ею.

По сути, поведение кота может остаться неизменным, но он перестанет наносить ущерб вашей мебели.