Супер-действенный способ отучить кошку драть обои и мебель:

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Эксперты рассказали, как отучить кошку портить мебель

1:26
Зоосфера » Кошки

Многие люди находят уют и спокойствие, заводя кошек в дом. Однако иногда возникают проблемы, когда эти любимцы начинают портить новые обои или избранную мебель. Такое поведение обычно обусловлено не их характером, а врожденными инстинктами.

Эксперты рассказали, как отучить кошку портить мебель
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Причина кроется в том, что кошкам необходимо точить свои когти. Они также отмечают территорию при помощи отпечатков, так как запах, оставленный на месте следов, производится железами на их лапах.

Если такое поведение замечено, важно немедленно реагировать. Можно испугать питомца криком, хлопнуть в ладоши или использовать газету, чтобы произвести резкий звук, который они сочтут неприятным. Также можно обрызгать кошку водой.

Затем необходимо перейти к следующему этапу решения проблемы. Важно приобрести когтеточки и отдельную лежанку для кошки, чтобы создать для нее удобное место, где она может делать то, что захочет.

Места, которые кошка любит портить, можно защитить, используя липкие стикеры или ленты. Кошки не переносят ничего липкого на своих лапах. Также можно "защитить" стены специальными дощечками.

Эффективным средством также является запах апельсина, который не нравится кошкам. Кожура от фруктов или ароматическое масло могут быть полезны в этом случае.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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