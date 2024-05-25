Как вернуть собаку-лизуна к нормальному состоянию: советы кинологов

Кинологи рассказали, как отучить собаку лизать ноги

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вас беспокоит или вызывает дискомфорт, когда собака лижет ваши ноги, не стоит пренебрегать этой проблемой.

Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует несколько методов дрессировки собак, которые вы можете применить, чтобы отучить вашу собаку от этого поведения.

Отведите ноги или удалитесь

Эксперты напоминают: собаки обычно очень внимательно следят за языком человеческого тела.

Питомцы используют эту информацию, чтобы определить, одобряет ли человек их поведение. Проблема в том, что они не всегда правильно интерпретируют язык тела человека.

Если вас расстраивает такое поведение собаки, выразите свое недовольство четкими движениями. Будьте последовательны в своем поведении, чтобы не сбивать собаку с толку. Если собака начинает лизать ваши ноги, отведите их. Не говорите и не смотрите на собаку, так как она может рассматривать это как признак внимания. Сохраняйте нейтральное поведение.

Также можно отойти или покинуть комнату. Это позволит собаке понять, что ее игнорируют из-за такого поведения. Это должно помочь собаке прекратить лизать ноги хозяина.

Положительное внимание

С течением времени собака, вероятно, перестанет лизать ноги. Поощряйте ее положительным вниманием, когда она ведет себя без лишнего облизывания. Это укрепит ее стремление избегать ног человека.

Используйте игрушки

Когда собака начинает лизать ноги, вы можете перенаправить ее внимание на игрушки. Это поможет ей снять стресс и переключиться на менее нежелательное поведение.

Попробуйте предложить собаке игрушку, когда она начинает лизать ноги. Она может перенаправить свою энергию на игрушку. Также вы можете присоединиться к игре.

Обучение

Используйте моменты облизывания ног как сигнал для обучения. Как только собака начинает это делать, возьмите небольшое лакомство и начните или продолжите ее обучение командам и трюкам.

Поощряйте собаку положительным вниманием и лакомствами.

Физическая активность

Собака может лизать ноги из-за излишней энергии. Физические упражнения могут помочь ей сжечь эту энергию.

Начните тренировать собаку с прогулок, игр и других упражнений, когда она начинает лизать ноги. Также можете установить регулярный график физических активностей.