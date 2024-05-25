Место для сна расскажет об отношении кошки к своему хозяину: всем кошатникам на заметку

Одни кошки предпочитают спать у ног, другие — у изголовья, а третьи и вовсе любят уединение.
Мы расскажем, как определить отношение кошки к хозяину по её месту для сна.
У изголовья
Если кошка спит у изголовья кровати и утром будит хозяина, облизывая или трогая его лицо лапами, то она считает его соней.
У ног
Кошки обычно ложатся поближе к краю кровати, если хозяин беспокойно спит и часто ворочается во сне.
Возле согнутых колен
Когда кошка спит возле согнутых колен хозяина, это означает, что она чувствует потребность в его защите и хочет ощущать себя в безопасности.
Между хозяевами
Кошка, выбирающая место между хозяевами, желает, чтобы они уделяли ей больше внимания, чем друг другу. Это также может быть проявлением ревности к одному из хозяев.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.