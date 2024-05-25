Место для сна расскажет об отношении кошки к своему хозяину: всем кошатникам на заметку

Эксперты назвали значения мест для сна у кошек

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Одни кошки предпочитают спать у ног, другие — у изголовья, а третьи и вовсе любят уединение.

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Мы расскажем, как определить отношение кошки к хозяину по её месту для сна.

У изголовья

Если кошка спит у изголовья кровати и утром будит хозяина, облизывая или трогая его лицо лапами, то она считает его соней.

У ног

Кошки обычно ложатся поближе к краю кровати, если хозяин беспокойно спит и часто ворочается во сне.

Возле согнутых колен

Когда кошка спит возле согнутых колен хозяина, это означает, что она чувствует потребность в его защите и хочет ощущать себя в безопасности.

Между хозяевами

Кошка, выбирающая место между хозяевами, желает, чтобы они уделяли ей больше внимания, чем друг другу. Это также может быть проявлением ревности к одному из хозяев.