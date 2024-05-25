Замышляет коварный план или страшно болеет: о чем говорит подмигивание кошки

Ветеринары ответили, почему кошка подмигивает

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные существа, которые порой демонстрируют весьма странное поведение.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, они могут подмигивать своим владельцам, как будто что-то хотят сказать. Давайте разберемся, почему кошки так делают.

Почему кошка подмигивает человеку

Существует три возможных объяснения такого необычного поведения вашего питомца.

Случайность: если ваш кот хитро подмигнул вам, скорее всего, это произошло совершенно случайно. Кошки не обладают способностью подмигивать заговорщицки, как люди.

Строение глаза: вторая причина может быть связана со строением глаза кошки. Возможно, у вашего кота пересохла мигательная перепонка, и он моргнул несколько раз, чтобы увлажнить её. Вам же это могло показаться подмигиванием.

Глазная инфекция: если кошка подмигивает вам весь день, вероятно, это связано с глазной инфекцией, и ей может понадобиться помощь ветеринара.