Начинающие кладоискатели: для чего собака копает землю после туалета

Кинологи рассказали, зачем собаки копают землю после туалета

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если у вас есть собака, вы, вероятно, замечали, как она царапает и разбрасывает землю лапами после посещения туалета.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Объясняем, почему питомцы так себя ведут.

Почему собаки царапают землю

Многие владельцы собак называют такое поведение закапыванием, ошибочно сравнивая его с кошачьими привычками.

Однако у собак мотивы совсем иные. Кошки стараются скрыть своё присутствие, тогда как собаки, наоборот, хотят быть замеченными.

Царапанье земли, часто сопровождаемое рычанием и лаем, является частью ритуала перемечивания территории. Таким образом, собака перекрывает свои метки поверх следов других животных, сигнализируя, что это её территория.