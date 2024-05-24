Начинающие кладоискатели: для чего собака копает землю после туалета

Если у вас есть собака, вы, вероятно, замечали, как она царапает и разбрасывает землю лапами после посещения туалета.
Объясняем, почему питомцы так себя ведут.
Многие владельцы собак называют такое поведение закапыванием, ошибочно сравнивая его с кошачьими привычками.
Однако у собак мотивы совсем иные. Кошки стараются скрыть своё присутствие, тогда как собаки, наоборот, хотят быть замеченными.
Царапанье земли, часто сопровождаемое рычанием и лаем, является частью ритуала перемечивания территории. Таким образом, собака перекрывает свои метки поверх следов других животных, сигнализируя, что это её территория.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.