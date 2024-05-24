Еще будет пятки вам лизать: как кошка приносит извинения своему хозяину

Эксперты ответили, как извиняется кошка

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки не испытывают чувства вины, но умеют извиняться. Когда кошка замечает, что её поведение расстроило хозяина, она попытается разрядить обстановку.

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Как кошки извиняются

Извиняющаяся кошка сначала осторожно приблизится к хозяину, чтобы оценить его настроение. Питомец может смотреть на хозяина грустными глазами.

Если хозяин готов к примирению, кошка проявит нежность: будет тереться о ноги, мурлыкать и т. д. Когда хозяин смягчится, кошка может показать ещё больше привязанности, облизав ему руки.

Кроме того, виноватая кошка может "подарить" хозяину пойманную мышь или птицу.