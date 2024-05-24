Еще будет пятки вам лизать: как кошка приносит извинения своему хозяину

Кошки не испытывают чувства вины, но умеют извиняться. Когда кошка замечает, что её поведение расстроило хозяина, она попытается разрядить обстановку.
Извиняющаяся кошка сначала осторожно приблизится к хозяину, чтобы оценить его настроение. Питомец может смотреть на хозяина грустными глазами.
Если хозяин готов к примирению, кошка проявит нежность: будет тереться о ноги, мурлыкать и т. д. Когда хозяин смягчится, кошка может показать ещё больше привязанности, облизав ему руки.
Кроме того, виноватая кошка может "подарить" хозяину пойманную мышь или птицу.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.