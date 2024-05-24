Потому что сосет и шумит: из-за чего кошка до чертиков боится пылесоса

Уборка с пылесосом может превратиться в настоящее испытание, если у вас дома живет кот.
Многие кошки при виде пылесоса пугаются и прячутся под диван, и это еще не худший сценарий. Разберемся, почему кошки так боятся пылесоса.
Это легко объяснить. Кошки просто не переносят громкие звуки. Слух у кошек значительно лучше, чем у человека. Для кошки шум пылесоса сравним со звуком отбойного молотка для нас.
Поэтому лучше удалять кота из комнаты, где идет уборка с пылесосом, чтобы избежать сильного стресса у питомца.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.