Потому что сосет и шумит: из-за чего кошка до чертиков боится пылесоса

Стало известно, почему кошки боятся пылесоса

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Уборка с пылесосом может превратиться в настоящее испытание, если у вас дома живет кот.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Многие кошки при виде пылесоса пугаются и прячутся под диван, и это еще не худший сценарий. Разберемся, почему кошки так боятся пылесоса.

Почему кошки боятся пылесоса

Это легко объяснить. Кошки просто не переносят громкие звуки. Слух у кошек значительно лучше, чем у человека. Для кошки шум пылесоса сравним со звуком отбойного молотка для нас.

Поэтому лучше удалять кота из комнаты, где идет уборка с пылесосом, чтобы избежать сильного стресса у питомца.