Дорогие лежанки или качественное питание: вот на чём действительно не стоит экономить для вашего питомца

На чем хозяин кошки не имеет права экономить: 3 важных момента

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые владельцы кошек удивительно тратятся на своих питомцев, приобретая для них только самые дорогие лежанки, игрушки, когтеточки, наполнители для туалета и прочее.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако для кошки важны лишь комфорт и её привязанность к вещам.

Стоимость предметов её не волнует: мурлыка вряд ли отличит дорогую мягкую игрушку от дешёвой.

Поэтому не бойтесь экономить на этих вещах. Многое можно сделать своими руками. Главное — не забывайте о здоровье, комфорте и безопасности вашего питомца.

Но есть то, на чём экономить нельзя.

Питание

Еда, которую вы даёте кошке, должна быть максимально натуральной, качественной и свежей.

Экономия на пище может привести к серьёзным проблемам со здоровьем у животного.

Визиты к ветеринару

Не рискуйте и не занимайтесь самолечением своей кошки без консультации специалиста.

При серьёзных проблемах со здоровьем обойтись без профессиональной помощи невозможно.

Препараты

В доме должна быть "аптечка" для кошки.

И никогда не отказывайтесь от покупки ветеринарных препаратов, если их применение необходимо. Не оставляйте своего питомца без лечения.