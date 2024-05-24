Дорогие лежанки или качественное питание: вот на чём действительно не стоит экономить для вашего питомца

Некоторые владельцы кошек удивительно тратятся на своих питомцев, приобретая для них только самые дорогие лежанки, игрушки, когтеточки, наполнители для туалета и прочее.
Однако для кошки важны лишь комфорт и её привязанность к вещам.
Стоимость предметов её не волнует: мурлыка вряд ли отличит дорогую мягкую игрушку от дешёвой.
Поэтому не бойтесь экономить на этих вещах. Многое можно сделать своими руками. Главное — не забывайте о здоровье, комфорте и безопасности вашего питомца.
Но есть то, на чём экономить нельзя.
Питание
Еда, которую вы даёте кошке, должна быть максимально натуральной, качественной и свежей.
Экономия на пище может привести к серьёзным проблемам со здоровьем у животного.
Визиты к ветеринару
Не рискуйте и не занимайтесь самолечением своей кошки без консультации специалиста.
При серьёзных проблемах со здоровьем обойтись без профессиональной помощи невозможно.
Препараты
В доме должна быть "аптечка" для кошки.
И никогда не отказывайтесь от покупки ветеринарных препаратов, если их применение необходимо. Не оставляйте своего питомца без лечения.
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