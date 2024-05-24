Каждая вторая черепаха страдает из-за халатности хозяина: главные ошибки назвала ветеринар

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Ветеринар Кузина назвала главные ошибки в уходе за домашними черепахами

3:11
Зоосфера » Экзотика

Неправильное содержание и некорректный уход могут привести домашних черепах к множеству серьезных заболеваний. Об этом рассказала специалист по экзотическим животным и ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

Ветеринар Кузина назвала главные ошибки в уходе за домашними черепахами
Фото: Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0

23 мая во всем мире отмечается День черепахи. По словам эксперта, российский климат в целом непривычен для рептилий, поэтому им требуется особый уход. При этом часто практически невозможно определить по внешним признакам, что черепахе нужна помощь, и нередко питомцы попадают в клиники уже в критическом состоянии.

Черепахи — животные, вырванные из естественной среды обитания, и дома для них нужно создать условия, максимально приближенные к природным. К сожалению, это часто не соблюдается, что приводит к многочисленным болезням. Например, в дикой природе возрастные заболевания у сухопутных черепах развиваются после 50 лет, тогда как в домашних условиях — значительно раньше.

Кузина добавила, что в заболеваниях черепах всегда виноваты владельцы. Она предупредила, что при пренебрежении специальным уходом у питомца могут развиться множество сложных заболеваний, таких как средний отит, абсцессы, анорексия, дерматит, конъюнктивит, пневмония и почечная недостаточность. Также существует риск, что сухопутная черепаха съест грязь с пола или окажется под ногой, а пресноводная — заболеет от нехватки тепла или загрязнения аквариума.

Ветеринар подчеркнула, что пресноводные черепахи нуждаются в большем уходе. Несмотря на адаптацию к умеренному климату, они замедляют метаболизм из-за низкой температуры окружающей среды и не могут самостоятельно создать необходимые условия для комфортной жизни, как сообщает Москва 24.

Этим видам рептилий требуется просторный террариум с зоной для плавания и островком для прогрева под лампой. Важно следить за климатом и чистотой: установить фильтрующее и нагревательное оборудование, регулярно менять воду.

"Кроме того, водных черепах реже берут в руки, что снижает вероятность раннего выявления симптомов болезни", — добавила Кузина.

Сухопутные черепахи менее прихотливы в уходе, но также требуют постоянного наблюдения. В частности, им нужно вовремя корректировать "клюв": если роговые пластины пасти переросли, это будет мешать рептилии нормально питаться, заметила эксперт.

Кузина подчеркнула, что при отсутствии жалоб любую черепаху нужно водить к врачу раз в полгода или год для осмотра и анализа на паразитов, простейших и бактериальные инфекции.

Если же у животного появились симптомы, ветврач-герпетолог возьмет пробы для лабораторных исследований и после точного диагноза назначит лечение. Вакцинировать рептилий не нужно, но можно провести обработку от простейших и паразитов под контролем ветеринара, заключила эксперт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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