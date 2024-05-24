Будто пытаются связаться с инопланетянами: почему собака кружится вокруг себя перед сном

Собаки часто кружатся на месте перед тем, как лечь спать, как будто не могут найти удобное положение. Может показаться, что питомец недоволен своей лежанкой и нервничает, но это не так. Разберёмся, почему у собак есть эта странная привычка.
Такое поведение передалось собакам от их древних предков, которым приходилось приминать траву и рыть ямы, чтобы подготовить себе место для сна.
Даже если у вашей собаки очень удобное спальное место, она все равно будет кружиться. Это помогает животному почувствовать комфорт и безопасность.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.