Будто пытаются связаться с инопланетянами: почему собака кружится вокруг себя перед сном

Кинологи ответили, почему собака кружится перед сном

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки часто кружатся на месте перед тем, как лечь спать, как будто не могут найти удобное положение. Может показаться, что питомец недоволен своей лежанкой и нервничает, но это не так. Разберёмся, почему у собак есть эта странная привычка.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему собаки кружатся перед сном

Такое поведение передалось собакам от их древних предков, которым приходилось приминать траву и рыть ямы, чтобы подготовить себе место для сна.

Даже если у вашей собаки очень удобное спальное место, она все равно будет кружиться. Это помогает животному почувствовать комфорт и безопасность.