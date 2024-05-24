Визитная карточка для питомца: как завоевать внимание кошки одним движением

Эксперты ответили, как привлечь внимание питомца

У кошек выборочная память, поэтому они не запоминают людей, которых видят редко. Есть только один способ, чтобы кошка запомнила вас с первого раза.

Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.

Как сделать так, чтобы кошка вас запомнила

Кошка запомнит гостя только в том случае, если воспоминание о нем будет неприятным, например, если человек ее напугает.

В этом случае кошка запомнит его лишь для того, чтобы в следующий раз держаться от этого человека подальше.

Если же гость был ласков и добр к кошке, она скоро его забудет. Поэтому нет смысла пытаться подружиться с котом знакомых, у которых вы бываете редко.