Визитная карточка для питомца: как завоевать внимание кошки одним движением

У кошек выборочная память, поэтому они не запоминают людей, которых видят редко. Есть только один способ, чтобы кошка запомнила вас с первого раза.
Кошка запомнит гостя только в том случае, если воспоминание о нем будет неприятным, например, если человек ее напугает.
В этом случае кошка запомнит его лишь для того, чтобы в следующий раз держаться от этого человека подальше.
Если же гость был ласков и добр к кошке, она скоро его забудет. Поэтому нет смысла пытаться подружиться с котом знакомых, у которых вы бываете редко.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.