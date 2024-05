Визитная карточка для питомца: как завоевать внимание кошки одним движением

У кошек выборочная память, поэтому они не запоминают людей, которых видят редко. Есть только один способ, чтобы кошка запомнила вас с первого раза.

Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.