Кот в мешке: как вместе с котенком на улице не подобрать кучу проблем

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Россиянам рассказали, что делать, если они подобрали котенка на улице

1:23
Зоосфера » Кошки

К сожалению, случаи, когда домашнее животное оказывается на улице, довольно часты.

Россиянам рассказали, что делать, если они подобрали котенка на улице
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы нашли мяукающего котенка и решили забрать его домой, сначала постарайтесь согреть его, особенно если на улице холодное время года.

Следующее, что нужно сделать, — накормить животное. Лучше всего подойдет готовый корм из зоомагазина. В качестве альтернативы можно предложить детское питание, смешав овощное пюре с мясным, но предпочтительнее всё-таки корм.

Если у вас дома есть другие животные или маленькие дети, изолируйте найденыша на 14 дней, предоставив ему миску и лоток.

Вероятно, у котенка будут блохи. Чтобы избежать стресса от купания, протрите его влажными салфетками и используйте специальные капли от блох, которые наносятся на холку. Обязательно покажите котенка ветеринару, даже если он выглядит здоровым. Этот шаг, пожалуй, стоит выполнить в первую очередь.

Скорее всего, ветеринар назначит глистогонное средство. Если у вас нет возможности посетить врача, обработку от глистов необходимо провести в любом случае.

Остается сделать необходимые прививки по графику, составленному ветеринаром, и после курса вакцинации можно смело знакомить нового члена семьи с остальными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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