Неуважение собаки: как распознать и вернуть авторитет в дрессировке

Как понять, что ваша собака вас не уважает: красноречивые признаки

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда дрессируете собаку, важно помнить, что ваш питомец должен вас уважать. Только тогда он будет выполнять команды и хорошо себя вести.

Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Уважение необходимо, так как собаки — социальные животные с выраженной иерархией, и они уважают только тех, кто сильнее их.

Вот признаки, что собака вас не уважает, и способы безопасно это исправить.

Игнорирование команд

Если ваша собака не выполняет команды, которые раньше знала, это может свидетельствовать о непонимании вашего авторитета.

Постоянные прыжки

Хотя собаки могут прыгать, чтобы привлечь внимание, постоянные прыжки без ответа на команды остановиться могут означать неуважение к вашему пространству.

Тяга поводка

Если собака тянет поводок и не реагирует на ваши попытки ее направить, это может быть признаком пренебрежения вашей ролью лидера во время прогулок.

Несоблюдение основных команд

Если собака игнорирует базовые команды дрессировки, которые ранее знала, это может говорить об отсутствии уважения или необходимости повторного обучения.

Проявление агрессии

Рычание и другие агрессивные действия могут указывать на то, что собака не признает ваш авторитет.

Взятие предметов без разрешения

Собака должна ждать вашего разрешения, прежде чем брать предметы. Если она этого не делает, это может говорить об отсутствии признания вашего лидерства.

Избегание зрительного контакта

Собаки выражают уважение, глядя в глаза. Если собака избегает смотреть на вас, это может свидетельствовать о вызове вашему авторитету.

Навязчивое поведение и нарушение личного пространства

Собаки должны уважать личные границы. Если ваш питомец настойчив и нарушает ваше личное пространство, не реагируя на ваши сигналы, это может означать отсутствие уважения к вашему лидерству.