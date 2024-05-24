Шокирующее открытие: могут ли кошки предчувствовать свою смерть?

Правда ли, что кошки чувствуют, что скоро умрут

Существует народное убеждение, что кошки могут чувствовать приближение своей смерти. Говорят, что домашние питомцы иногда стремятся уйти из дома или спрятаться от своих владельцев в такие моменты.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот вопрос заинтересовал зарубежных учёных-зоологов.

Большинство ветеринаров не могут точно ответить, способны ли домашние животные предчувствовать свою смерть, сообщает портал Koty.pl.

Однако есть и альтернативное мнение.

Почётный профессор экологии и эволюционной биологии Марк Бекофф считает, что кошки могут различать болезнь и нечто неизвестное и пугающее.

То есть утверждать, что кошки понимают концепцию смерти, не стоит. Но у них определенно может возникать плохое предчувствие.

Бекофф связывает это с более развитым обонянием, зрением и слухом кошек по сравнению с человеком, а также с их «шестым чувством» или другой скрытой способностью.

Поэтому учёный рекомендует обращать внимание на сигналы, которые подают животные.

Ведь, по мнению Бекоффа, помимо внешних факторов, кошки могут воспринимать информацию иного характера.