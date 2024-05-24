Шокирующее открытие: могут ли кошки предчувствовать свою смерть?

Существует народное убеждение, что кошки могут чувствовать приближение своей смерти. Говорят, что домашние питомцы иногда стремятся уйти из дома или спрятаться от своих владельцев в такие моменты.
Этот вопрос заинтересовал зарубежных учёных-зоологов.
Большинство ветеринаров не могут точно ответить, способны ли домашние животные предчувствовать свою смерть, сообщает портал Koty.pl.
Однако есть и альтернативное мнение.
Почётный профессор экологии и эволюционной биологии Марк Бекофф считает, что кошки могут различать болезнь и нечто неизвестное и пугающее.
То есть утверждать, что кошки понимают концепцию смерти, не стоит. Но у них определенно может возникать плохое предчувствие.
Бекофф связывает это с более развитым обонянием, зрением и слухом кошек по сравнению с человеком, а также с их «шестым чувством» или другой скрытой способностью.
Поэтому учёный рекомендует обращать внимание на сигналы, которые подают животные.
Ведь, по мнению Бекоффа, помимо внешних факторов, кошки могут воспринимать информацию иного характера.
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