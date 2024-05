Шокирующее открытие: могут ли кошки предчувствовать свою смерть?

Существует народное убеждение, что кошки могут чувствовать приближение своей смерти. Говорят, что домашние питомцы иногда стремятся уйти из дома или спрятаться от своих владельцев в такие моменты.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic