Только самый жестокий хозяин дает эти продукты своим питомцам: кошки и собаки мрут словно мухи

Многие владельцы домашних животных пренебрегают рекомендациями ветеринаров не кормить своих питомцев едой со стола.
Это очень опасно. Представляем пять продуктов с нашего стола, которые смертельно опасны для собак и кошек.
Шоколад
Шоколад — одна из основных причин отравлений домашних животных. Это связано с содержанием метилксантина в какао, а также в кофе, чае и газированных напитках.
Сахар и соль
Регулярное кормление питомца солеными или сладкими продуктами неизбежно приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Это может вызвать такие заболевания, как диабет, мочекаменная болезнь, а также почечная или печеночная недостаточность.
Виноград и изюм
Даже в небольших количествах эти продукты могут вызвать у питомца острую почечную недостаточность.
Лук и чеснок
Сульфоксиды и дисульфиды, содержащиеся в луке и чесноке, могут вызвать у кошек острую анемию.
Сало
Минимальные последствия — расстройство пищеварения, а в худшем случае — печеночная недостаточность.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.