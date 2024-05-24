Только самый жестокий хозяин дает эти продукты своим питомцам: кошки и собаки мрут словно мухи

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Ветеринары назвали запретные продукты для домашних животных

1:10
Зоосфера

Многие владельцы домашних животных пренебрегают рекомендациями ветеринаров не кормить своих питомцев едой со стола.

Ветеринары назвали запретные продукты для домашних животных
Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это очень опасно. Представляем пять продуктов с нашего стола, которые смертельно опасны для собак и кошек.

Шоколад

Шоколад — одна из основных причин отравлений домашних животных. Это связано с содержанием метилксантина в какао, а также в кофе, чае и газированных напитках.

Сахар и соль

Регулярное кормление питомца солеными или сладкими продуктами неизбежно приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Это может вызвать такие заболевания, как диабет, мочекаменная болезнь, а также почечная или печеночная недостаточность.

Виноград и изюм

Даже в небольших количествах эти продукты могут вызвать у питомца острую почечную недостаточность.

Лук и чеснок

Сульфоксиды и дисульфиды, содержащиеся в луке и чесноке, могут вызвать у кошек острую анемию.

Сало

Минимальные последствия — расстройство пищеварения, а в худшем случае — печеночная недостаточность.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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