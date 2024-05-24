Почему собака может обидеться на любимого владельца: эксперты назвали 3 главные причины

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Обида у собак: 3 распространенные ошибки хозяев

1:23
Зоосфера » Собаки

Не стоит недооценивать, что собаки способны испытывать обиду: эти умные и социальные животные действительно могут ощущать такие эмоции.

Любящий хозяин, конечно, не будет намеренно обижать своего питомца, однако мы не всегда можем быть идеальными владельцами.

Какие три наших действия чаще всего могут стать причиной для обиды

Частое приглашение друзей и позволение незнакомцам трогать питомца

Несмотря на то, что собак можно назвать очень общительными и добродушными существами, иногда им не хочется лишних социальных контактов с посторонними людьми.

Собаке может не понравиться, если вы разрешите прохожему ее погладить. Также пес не всегда будет в восторге от вечеринок и дружеских собраний.

Непостоянство в графике кормления

Эксперты утверждают, что процесс кормления для собаки является крайне важным. Еда — это жизненно необходимый ресурс.

Если вы не всегда кормите собаку в одно и то же время, это может вызвать у питомца обиду.

Слишком короткие прогулки

В холодное время года бывает сложно обеспечить длительные прогулки из-за низкой температуры. Однако собакам нужны движение и новые впечатления.

Поэтому важно планировать прогулки так, чтобы они обеспечивали животному необходимую физическую нагрузку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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