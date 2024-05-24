Секреты опытных хозяев: как спрятать таблетку в лакомстве так, чтобы собака не догадалась

Каждый владелец питомца может столкнуться с необходимостью дать своей собаке таблетку по рекомендации ветеринара.
Однако проблема заключается в том, что наши четвероногие друзья часто чувствуют запах лекарств и отказываются их принимать.
В такой ситуации ни в коем случае нельзя заставлять животное силой принимать препарат. Лучше использовать хитрость, чтобы собака даже не заметила, что проглотила таблетку.
Что должен делать хозяин?
Оптимальный способ — спрятать таблетку в любимом лакомстве собаки.
Важно избежать ситуации, когда питомец съедает всю еду, оставляя лекарство нетронутым в миске.
Чтобы этого не произошло, спрячьте целую или измельченную таблетку в небольших мясных или сырных шариках. В качестве основы также подойдет желток сваренного яйца. Бросайте шарики так, чтобы собака начала их ловить. Это занятие наверняка понравится питомцу.
Сначала используйте шарики без лекарства. Постепенно собака увлечется игрой и начнет глотать пищу сразу, не разжевывая. В этот момент бросьте ей шарик с таблеткой. Вероятнее всего, питомец не заметит подвоха.
Альтернативный способ
Если владелец готов потратить деньги, можно приобрести специальные "кармашки" для таблеток. Это специальное лакомство, в которое можно спрятать лекарство. Запах таблетки не будет ощущаться животным.
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