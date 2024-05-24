Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце пропустила выпускной сына Тимофея из-за съёмок в Питере
Израиль вводит визовые разрешения для туристов из безвизовых стран
"Комедия о театре": театр может быть совсем другим
В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове
Врач Татьяна Егорова: если без головного убора, то с защитным спреем
Йод против прыщей: мнение косметологов
Стало известно, кто стоит за смертью президента Ирана
"Лимонный чизкейк": очень вкусный коктейль для вечеринок с друзьями
Ксения Собчак высмеяла образ Виктории Бони в Каннах
Секреты опытных хозяев: как спрятать таблетку в лакомстве так, чтобы собака не догадалась

Как дать собаке таблетку, если она отказывается съедать ее: беспроигрышный вариант

1:32
Зоосфера » Собаки

Каждый владелец питомца может столкнуться с необходимостью дать своей собаке таблетку по рекомендации ветеринара.

Как дать собаке таблетку, если она отказывается съедать ее: беспроигрышный вариант
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако проблема заключается в том, что наши четвероногие друзья часто чувствуют запах лекарств и отказываются их принимать.

В такой ситуации ни в коем случае нельзя заставлять животное силой принимать препарат. Лучше использовать хитрость, чтобы собака даже не заметила, что проглотила таблетку.

Что должен делать хозяин?

Оптимальный способ — спрятать таблетку в любимом лакомстве собаки.

Важно избежать ситуации, когда питомец съедает всю еду, оставляя лекарство нетронутым в миске.

Чтобы этого не произошло, спрячьте целую или измельченную таблетку в небольших мясных или сырных шариках. В качестве основы также подойдет желток сваренного яйца. Бросайте шарики так, чтобы собака начала их ловить. Это занятие наверняка понравится питомцу.

Сначала используйте шарики без лекарства. Постепенно собака увлечется игрой и начнет глотать пищу сразу, не разжевывая. В этот момент бросьте ей шарик с таблеткой. Вероятнее всего, питомец не заметит подвоха.

Альтернативный способ

Если владелец готов потратить деньги, можно приобрести специальные "кармашки" для таблеток. Это специальное лакомство, в которое можно спрятать лекарство. Запах таблетки не будет ощущаться животным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Группировка войск "Север" уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Последние материалы
Плюсы и минусы ландыша на даче
Эксперты и наблюдатели обсуждают ключевые назначения в правительство
Сергей Бурунов появился на публике в компании предпринимательницы Екатерины Леви
Пять недочетов в макияже, которые могут испортить ваши селфи
Скорпионов ждёт удача в любви до конца мая
Дивный новый мир Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"
В Новосибирске разработан беспилотник "САРМА" с дальностью полёта до 1200 км
Ксения Собчак появилась в наряде Schiaparelli за 2 млн рублей в Каннах
Группировка войск "Север" уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске
Планка для идеального тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников