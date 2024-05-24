Секреты опытных хозяев: как спрятать таблетку в лакомстве так, чтобы собака не догадалась

Как дать собаке таблетку, если она отказывается съедать ее: беспроигрышный вариант

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец питомца может столкнуться с необходимостью дать своей собаке таблетку по рекомендации ветеринара.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако проблема заключается в том, что наши четвероногие друзья часто чувствуют запах лекарств и отказываются их принимать.

В такой ситуации ни в коем случае нельзя заставлять животное силой принимать препарат. Лучше использовать хитрость, чтобы собака даже не заметила, что проглотила таблетку.

Что должен делать хозяин?

Оптимальный способ — спрятать таблетку в любимом лакомстве собаки.

Важно избежать ситуации, когда питомец съедает всю еду, оставляя лекарство нетронутым в миске.

Чтобы этого не произошло, спрячьте целую или измельченную таблетку в небольших мясных или сырных шариках. В качестве основы также подойдет желток сваренного яйца. Бросайте шарики так, чтобы собака начала их ловить. Это занятие наверняка понравится питомцу.

Сначала используйте шарики без лекарства. Постепенно собака увлечется игрой и начнет глотать пищу сразу, не разжевывая. В этот момент бросьте ей шарик с таблеткой. Вероятнее всего, питомец не заметит подвоха.

Альтернативный способ

Если владелец готов потратить деньги, можно приобрести специальные "кармашки" для таблеток. Это специальное лакомство, в которое можно спрятать лекарство. Запах таблетки не будет ощущаться животным.