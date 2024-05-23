Секреты спокойного утра: как успокоить кота, который лезет вам в лицо

Стало известно, почему кошка лезет в лицо

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки будят своих хозяев на рассвете, а некоторые при этом даже залезают прямо в лицо.

Фото: flickr.com by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мы объясним, почему кошки так себя ведут и как с этим справиться.

Почему кот лезет в лицо утром

В природе кошки просыпаются в 3-4 часа утра и сразу же начинают охотиться.

Эти инстинкты сохраняются и у домашних кошек. Если утром кот настойчиво лезет в лицо своему хозяину, это означает, что он проголодался и хочет, чтобы его покормили.

Чтобы отучить кота от этой привычки, оставляйте ему на ночь больше корма. Также старайтесь каждый вечер активно играть с питомцем, чтобы он уставал и спал дольше.