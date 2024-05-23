Секреты спокойного утра: как успокоить кота, который лезет вам в лицо

Многие кошки будят своих хозяев на рассвете, а некоторые при этом даже залезают прямо в лицо.
Мы объясним, почему кошки так себя ведут и как с этим справиться.
В природе кошки просыпаются в 3-4 часа утра и сразу же начинают охотиться.
Эти инстинкты сохраняются и у домашних кошек. Если утром кот настойчиво лезет в лицо своему хозяину, это означает, что он проголодался и хочет, чтобы его покормили.
Чтобы отучить кота от этой привычки, оставляйте ему на ночь больше корма. Также старайтесь каждый вечер активно играть с питомцем, чтобы он уставал и спал дольше.
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