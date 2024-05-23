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Кошка заскучала: самые точные признаки

Как понять, что кошка заскучала

1:25
Зоосфера » Кошки

Ощущение скуки может испытывать не только человек, но и домашние животные.

Как понять, что кошка заскучала
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если в естественной среде животное может найти себе множество развлечений, то в условиях ограниченного пространства квартиры выбор значительно уменьшается.

Именно поэтому питомец может начать вести себя необычно.

  • Не стоит сердиться, если животное вдруг начинает шалить. Разбитые вазы, разросшаяся земля из цветочных горшков, исцарапанный диван – все это признаки того, что скучающий котенок ищет себе занятие.
  • Если кошка постоянно совершает набеги на кухню и ест даже тогда, когда она не голодна, подумайте, какое еще развлечение вы можете ей предложить.
  • Будьте внимательны, если питомец беспрестанно ходит по квартире и мяукает. Кошка может подавать голос не только от скуки, но и из-за боли.
  • Если животное буквально следует за вами по пятам, вероятно, оно скучает и нуждается в вашем внимании. Старайтесь ежедневно играть с вашим питомцем и не отгоняйте его, чтобы не усугубить ситуацию.
  • Следует обратить внимание, если из-за стресса, вызванного скукой, кошка начала постоянно вылизывать свою шерсть. В запущенных случаях кошка может даже вырывать кусочки шерсти и проглатывать их, что может привести к серьезным проблемам.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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