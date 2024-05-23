Кошка заскучала: самые точные признаки

Как понять, что кошка заскучала

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ощущение скуки может испытывать не только человек, но и домашние животные.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если в естественной среде животное может найти себе множество развлечений, то в условиях ограниченного пространства квартиры выбор значительно уменьшается.

Именно поэтому питомец может начать вести себя необычно.

Не стоит сердиться, если животное вдруг начинает шалить. Разбитые вазы, разросшаяся земля из цветочных горшков, исцарапанный диван – все это признаки того, что скучающий котенок ищет себе занятие.

Если кошка постоянно совершает набеги на кухню и ест даже тогда, когда она не голодна, подумайте, какое еще развлечение вы можете ей предложить.

Будьте внимательны, если питомец беспрестанно ходит по квартире и мяукает. Кошка может подавать голос не только от скуки, но и из-за боли.

Если животное буквально следует за вами по пятам, вероятно, оно скучает и нуждается в вашем внимании. Старайтесь ежедневно играть с вашим питомцем и не отгоняйте его, чтобы не усугубить ситуацию.

Следует обратить внимание, если из-за стресса, вызванного скукой, кошка начала постоянно вылизывать свою шерсть. В запущенных случаях кошка может даже вырывать кусочки шерсти и проглатывать их, что может привести к серьезным проблемам.